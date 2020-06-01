Роспотребнадзор ужесточил требования к открытию кафе и ресторанов
Роспостребнадзор выпустил новые рекомендации по организации предприятий общественного питания в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В частности, изменены правила размещения столов в кафе и ресторанах. Если изначально предполагалось, что расстояние между ними должно составлять один метр, то в по новым рекомендациям оно должно быть не менее полутора метров.
Сотрудников предприятий общепита обязали находиться в масках, менять которые необходимо не реже одного раза в три часа.
Кафе и рестораны по рекомендациям Роспотребнадзора можно открывать на втором этапе снятия ограничений. В Москве, однако, мэр Сергей Собянин сообщил, что предприятия общепита откроются для посетителей в последнюю очередь. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что открывать летние веранды следует позже, чем непродовольственные магазины и сферу услуг.
Федерация рестораторов и отельеров предложила открывать заведения общепита в три этапа. На первом речь может идти лишь о работе навынос, на втором об открытии летних веранд и кафе площадью до 200 кв м, на третьем о запуске всех заведений и разрешений любых массовых мероприятий до 100 человек.