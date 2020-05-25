Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии. В целом около 30% игроков рынка не смогут пережить летний сезон, добавил он.

Основательница сетей «Москвичка», Brow&Beauty bar и Москвичка Nails, член АПИК Алла Акперова сообщила РБК, что ее сеть также присоединилась к флешмобу. Она пояснила, что почти два месяца все мастера в сфере услуг, в том числе в бьюти-сфере, сидят без средств к существованию.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

«Как все мы знаем, их заработная плата всегда была сдельная. Нет работы — нет зарплаты. Чтобы прокормить свои семьи и оплатить долги, люди вынуждены ездить по домам, пренебрегая средствами дезинфекции, и разносить заразу, в то время как легальный бизнес закрыт и несет огромные потери», — сообщила она.

Акперова отметила, что все салоны готовы соблюдать требования Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность мастеров и посетителей. Она заявила, что также согласна с требованием салонов красоты назвать даты открытия. «Более того, требую, чтобы это произошло как можно раньше, чтобы избежать дальнейшего экономического коллапса», — сказала она.

РБК обратился за комментарием в салон красоты Wax&Go.

Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.