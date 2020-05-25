Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Флешмоб с хештегом #безопаснеевсалоне для социальных сетей запустила Ассоциация предпринимателей индустрии красоты (АПИК), рассказал РБК основатель имидж-лаборатории «Персона» и член совета АПИК Игорь Стоянов.
«Мы хотим диалога с властями регионов и Роспотребнадзором, чтобы на индустрию, в которой задействован 1% населения страны, обратили внимание», — пояснил он участие в акции.
По его словам, участники отрасли хотят диалога с Роспотребнадзором по требованиям ведомства. Стоянов отметил, что часть из них невыполнимы, в том числе смена рабочей одежды три-четыре раза в день. «Это сразу увеличит стоимость услуги на 250–350 руб., у населения не будет таких средств», — отметил он.
Помимо этого, владельцам салонов нужно четко знать, когда бизнес сможет начать работу, а затягивание сроков приводит к все большему переходу персонала на работу на дому, что небезопасно для россиян, заявил основатель «Персоны».