Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рекомендации подготовлены ведомством «на опережение» — в большинстве регионов парикмахерские, ателье, химчистки и т.д. пока не работают

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала властям регионов рекомендации по организации работы предприятий сферы услуг в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас деятельность их в большинстве регионов России приостановлена, однако ведомство выпустило документ на перспективу.

«Мы сработали на опережение и подготовили рекомендации для тех учреждений и предприятий, которые пока еще в большинстве регионов не работают. Сделали это ровно для того, чтобы бизнесу были понятны условия, при которых они смогут безопасно работать в условиях продолжающейся пандемии в целом в мире новой коронавирусной инфекции», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

В письме Роспотребнадзора содержатся рекомендации для салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток, магазинов непродовольственных товаров, автомастерских, ателье.

Перед открытием любого из таких предприятий ведомство советует провести

генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств «по вирусному режиму». При этом рекомендуется также организовать ежедневные проверки сотрудников перед началом рабочей смены и во время рабочего дня с измерением (бесконтактным термометром) температуры тела каждого работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела или признаками ОРВИ. От работы также рекомендуется временно отстранить лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет и т.д.).

У входа в каждую парикмахерскую или иное предприятие по оказанию услуг необходимо организовать для посетителей место обработки рук антисептиками.

Кроме того, Роспотребнадзор указывает на необходимость запрета на вход в помещения сервисных предприятий «лиц, не связанных с их деятельностью» и

ограничения контактов между работниками и между клиентами. Ограничивать контакты предлагается разными способами — от соблюдения (там, где это возможно) социальной дистанции 1,5 м до оказания услуг каждому посетителю в отдельном кабинете (в парикмахерских, где отойти от клиента на 1,5 м невозможно).

Также ведомство советует организовать посменную работу персонала, ограничить перемещения сотрудников внутри помещений, запретить работникам есть на рабочем месте и отказаться от угощения посетителей чаем или кофе.

Создание очередей внутри помещений (за исключением магазинов) исключено — она должна собираться за его пределами с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки). В автомастерских с общим въездом и без отдельных боксов разрешено обслуживать не более одной машины за раз. В магазины разрешено пускать столько покупателей, чтобы возможно было обеспечить социальную дистанцию 1,5 м между ними в торговом зале и в очереди к кассе.

Помещения рекомендуется регулярно проветривать, а воздух в них обеззараживать с помощью бактерицидных облучателей-рециркуляторов. Также необходимо проводить в помещениях влажную уборку с применением дезинфицирующих средств противовирусного действия, а все контактные поверхности (подлокотники кресел, дверные ручки и т.д.) дезинфицировать после каждого клиента.

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Работников при этом рекомендуется снабжать антисептиками и средствами индивидуальной защиты. При этом наиболее серьезная защита предписана для сотрудников парикмахерских и салонов красоты — медицинские халаты, шапочки, перчатки, маски (со сменой каждые три часа) или респираторы. В остальных местах достаточно масок и перчаток.

Органам власти регионов России поручено довести рекомендации Роспотребнадзора «до соответствующих организаций всех форм собственности».