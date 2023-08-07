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Война санкций ,  
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Экспорт трубопроводного газа из России в 2023 году снизится в 1,5 раза

«Яков и партнеры»: поставки трубопроводного газа из России в 2023 году снизятся на 34%
Сюжет
Война санкций
После обвала в 2022 году экспорт российского трубопроводного газа в этом году может снизиться еще — в 1,5 раза, до 80 млрд куб. м, прогнозируют «Яков и партнеры». Продажи могут не достичь докризисного уровня даже к 2030 году
«Газпром» GAZP ₽173,46 -2,06% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 577 -1,59% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На фоне международных санкций и требований «Газпрома» к европейцам перейти на оплату в рублях в 2022 году его экспорт сократился почти вдвое, с 206 млрд куб. м до 122 млрд куб. м. В этом году поставки могут упасть еще в 1,5 раза, до 80 млрд куб. м, следует из прогноза консалтинговой компании «Яков и партнеры» (есть в распоряжении РБК). 

Эксперты объясняют продолжение тренда на сокращение поставок потерей основного экспортного рынка — Евросоюза (ЕС): «Вынужденное снижение добычи в 2023 году на фоне потери ключевого экспортного рынка ЕС может составить около 30 млрд куб. м, а совокупное сокращение объемов добычи от уровня 2021 года — 120 млрд куб. м».

По данным Международного энергетического агентства, трубопроводный экспорт российского газа в ЕС в первом полугодии 2023 года снизился на 75%, или на 36 млрд куб. м. В конце марта комиссия по энергетике Госсовета прогнозировала, что в этом году продажи газа в дальнее зарубежье (не включают поставки в страны СНГ) могут упасть еще сильней, с 100 млрд куб. м до 50 млрд куб. м, писала газета «Известия». В отличие от нефти поставки газа сложнее переориентировать из-за их привязки к магистральной газотранспортной инфраструктуре, говорилось в протоколе по итогам заседания.

Неопределенность с поставками российского газа в 2022 году и взлет цен в Европе до рекордных $3 тыс. за 1 тыс. куб. м привели к тому, что выручка России от газового экспорта, по оценкам экспертов «Яков и Партнеры», достигла $138 млрд. Но в этом году, когда цены упали и объемы продолжают снижаться, доходы от экспорта газа сократятся на 68,8%, до $43 млрд, прогнозируют они. К 2030 году экспортная выручка восстановятся только до $55 млрд, указано в исследовании.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэнерго и аппарат вице-премьера Александра Новака.

Экспорт трубопроводного газа из России в 2023 году снизится в 1,5 раза

Почему падает экспорт газа 

Экспорт российского трубопроводного газа продолжает падать из-за того, что европейский рынок оказался частично закрытым для «Газпрома». После введения западных санкций против России поставки российского газа туда продолжаются только через Украину и лишь по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток». Прокачка по «Северному потоку — 1» и трубопроводу «Ямал — Европа» остановлена, а новый экспортный газопровод «Северный поток — 2» так и не был запущен (в сентябре 2022 года он был взорван). Россия также поставляет газ в Турцию по второй нитке «Турецкого потока» и по газопроводу «Голубой поток», а в Китай — по «Силе Сибири». Но поставки по этим направлениям не могут компенсировать «выпавшие» объемы, ранее направлявшиеся европейским потребителям, отмечают эксперты «Яков и Партнеры».

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В 2023 году поставки «Газпрома» в Европу снизятся на 55%, до 26-27 млрд куб. м, считает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. Поставки в Турцию могут снизиться на 7,5% (до 20 млрд куб. м), а может и значительнее в случае роста цен на нефть, так как контракты для этой страны имеют нефтяную привязку, добавляет он. В январе-мае 2023 года Анкара уже снизила закупки российского газа на 25%. Китай поможет частично восполнить эти потери, считает Капитонов: в 2023 году он увеличит импорт на более чем 40%, до 22 млрд куб. м. В итоге, по подсчетам эксперта, поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам 2023 года снизятся на 33-35%, до 70 млрд куб. м.

Эксперты «Яков и партнеры» также предполагают, что Россия может частично перенаправить экспорт в страны Азии. По их прогнозу, в случае запуска нового газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, контракт на строительство которого еще не заключен, по нему можно будет ежегодно поставлять по 50 млрд куб. м газа к 2030 году. К этому же времени транзит через Казахстан и Узбекистан (в ноябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что российский президент Владимир Путин предложил создать с ними «трехсторонний союз» в области газовых поставок) может достичь 5–20 млрд куб. м в год. К тому же Путин в конце прошлого года инициировал создание газового хаба в Турции, чтобы перенаправить туда потоки газа, которые раньше шли по «Северному потоку-1». На этот хаб можно будет направлять еще около 10 млрд куб. м, приводят расчеты в «Яков и партнеры». В этом случае новые экспортные маршруты позволят дополнительно продавать по 80 млрд куб. м, но и не заменят полностью потерю европейского рынка, заключают они.

Что будет с поставками СПГ

На фоне трудностей с реализацией трубопроводного газа поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России продолжают расти — например, в прошлом году почти на 10%, до 45 млрд куб. м. По прогнозу «Яков и партнеры», в этом году они вырастут лишь на 1 млрд куб. м, но уже к 2030 году, когда будут запущены новые заводы, могут достигнуть 105 млрд куб. м, практически сравнявшись с экспортом трубопроводного газа (106 млрд куб. м). Но и этот показатель будет меньше докризисного уровня — 247 млрд куб. м.

Сейчас в России действует два крупных завода по сжижению газа: «Сахалин-2» (51% акций у «Газпрома») мощностью 11,6 млн т куб. м (16 млрд куб. м) и «Ямал-СПГ» (16,5 млн т, или 22,7 млрд куб. м), подконтрольный НОВАТЭКу. НОВАТЭК также строит второй завод «Арктик СПГ-2» на 19,8 млн т, первая линия которого должна быть запущена в конце 2023 года. Компания также запланировала построить завод в Мурманской области на 20,8 млн т. «Мурманский СПГ» должен помочь решить задачу увеличения производства СПГ в России, говорил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. «Сейчас при огромных запасах Россия занимает на мировом рынке СПГ долю менее 9%, имея на сегодняшний день только два крупных завода — «Ямал СПГ» [НОВАТЭКа] и «Сахалин-2» [«Газпрома»]. А должны занимать не менее 20%, соответственно своим запасам», — указывал он.

«Газпром» совместно с партнером строит завод по сжижению и переработке газа в Усть-Луге (19,5 млн т СПГ), который планировалось запустить в конце 2024 года. Но 1 августа глава Ленинградской области Александ Дрозденко заявил, что срок реализации объекта сдвигается на два года: «Это нормально в тех условиях, что мы оказались, эта сдвижка абсолютно нормальна».

Аналитики «Яков и партнеры» прогнозируют, что при завершении всех СПГ-проектов в России объем экспорта сжиженного газа из России в 2030–2035 годах может составить 268 млрд куб. м. Но «реализация большинства перспективных проектов сопряжена с рисками из-за ограничений доступа к технологиям», предупреждают они.

Как еще можно использовать газ

На фоне падения экспорта в 2022 году добыча газа в России снизилась на 11,8%, до 673 млрд куб. м. По оценкам «Яков и партнеры», в 2023 году она упадет только на 4,5%, до 643 млрд куб. м, а в 2030 вырастет до 799 млрд куб. м, превысив уровень 2021 года — 763 млрд куб. м.

В исследовании говорится, что восстановление добычи газа будет возможно благодаря росту внутреннего потребления. В 2023 году, по прогнозу аналитиков, оно вырастет на 2,7%, до 421 млрд куб. м, а в 2030-м — до 485–495 млрд куб. м в год.

Помимо сжижения газа для наращивания его внутреннего потребления фактически нужна новая индустриализация, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович: химические и металлургические проекты. При этом в рамках социальной газификации потребуется дополнительно только до 20 млрд куб. м в год, а для развития рынка газомоторного топлива — до 10 млрд куб. м, указывает он.

По оценке «Яков и партнеры», потребления газа в газохимии и агрохимии в 2030 году может вырасти на 27,4%, до 79 млрд куб. м. Но это будет возможно только при условии доработки российской технологии производства. К тому же уже заявленных газохимических проектов, включая завод «Газпрома» в Усть-Луге, а также производств на Дальнем Востоке (Амурский ГПЗ и Амурский газохимический комплекс «Сибура»), будет недостаточно, чтобы компенсировать 130 млрд куб. м газа, которые «выпали» с европейского направления, предупреждает Капитонов.

В пресс-службах «Газпрома» и НОВАТЭКа не ответили на запросы РБК.

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Теги
Компании
Георгий Смирнов
СПГ экспорт газа санкции потребление газа
ГАЗПРОМ НОВАТЭК
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