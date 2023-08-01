Губернатор Дрозденко: строительство газового завода под Петербургом сдвинули на два года

Строительство газового завода под Петербургом перенесли на два года

Зарубежный подрядчик поступил «не по-партнерски», заявил губернатор Ленинградской области. Он сообщил, что строительство предприятия в Усть-Луге сдвинется по срокам, но это «нормально в тех условиях, что мы оказались»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Строительство завода по переработке и сжижению газа в Усть-Луге сдвигается на два года, заявил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, пишет «Интерфакс». Возведением проекта занимается совместное производство «Газпрома» и «Русгаздобычи» — «Русхимальянс».

«Срок реализации проекта сдвигается вправо. Пока сдвижка называется в два года. Это нормально в тех условиях, что мы оказались, эта сдвижка абсолютно нормальна», — рассказал губернатор.

Он отметил, что строительство продолжается, не было ни дня, «чтобы объект стоял». «Да, Linde поступила не по-партнерски, понятно, что это не их желание. <...> Сейчас идут судебные дела, и вы знаете, что есть убытки, есть ущерб», — продолжил Дрозденко.

К этому дню в проекте появились «партнеры, которые гарантировали предоставление определенных узких моментов в технологии, которые были критичны с уходом Linde», добавил он. Сейчас «активно работают инвесторы по иным рынкам, по замещению технологий, и это получается».

РБК отправил запрос «Газпрому». В «Русхимальянсе» отказались от комментариев.

Речь идет о строительстве в Усть-Луге интегрированного завода по переработке и сжижению газа. Сырье будут поставлять с месторождений в Западной Сибири, где добывают большие объемы этансодержащего (жирного) газа. После переработки планируют выпускать до 4 млн т этана и 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов в год. Большую часть метана будут сжижать, на трех линиях намереваются выпускать 19,5 млн т СПГ ежегодно. Первую линию предполагалось запустить в конце 2024 года, вторую — в 2025 году, третью линию, как выяснил «Коммерсантъ», — в 2026 году.

Участие в строительстве должен был принять транснациональный консорциум Linde. Он заключил контракт с российской стороной на четыре газовые турбины H100 и десять центробежных компрессоров.

Компания определяет себя в качестве ведущей в мире по производству промышленных газов и инжинирингу с объемом продаж в $33 млрд за прошлый год. Соглашение с ней заключили в 2021 году, был перечислен аванс, но после начала военной операции консорциум осудил действия Москвы и объявил о приостановке развития бизнеса в России, сокращении присутствия на местном рынке, прекращении поставок некоторым клиентам и избавлении от промышленных активов. «Мы продолжим поставлять жизненно важные медицинские газы и другие газы, критически важные для безопасности», — заверили в компании.

После введения против России европейских санкций реализация СПГ-проектов была затруднена, поскольку оказались запрещены поставки ключевого оборудования для крупнотоннажного сжижения.

Linde сослалась на санкции и 27 мая приостановила исполнение контракта. Однако «Русхимальянс» счел, что ограничительные меры ЕС не охватывают работы по проекту настолько, чтобы приостанавливать его полностью, и потребовал возобновить работы.

«Русхимальянс» подал на Linde в суд и требует €1,1 млрд неустойки.