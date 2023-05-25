Эксперты объяснили, почему Китай будет затягивать стройку «Силы Сибири-2»

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Китай может затянуть переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», который должен обеспечить поставки российского газа через Монголию, считают опрошенные Financial Times (FT) эксперты. Издание пишет, что недавний визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай не завершился подписанием документа, в котором бы Пекин брал на себя четкие обязательства по этому газопроводу.

«У Пекина есть опыт затягивания переговоров ради заключения более выгодной сделки — так было, когда велись переговоры по «Силе Сибири-1», — сказала газете Алисия Бачульска, эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям. По ее словам, в пользу такого варианта развития событий говорит тот факт, что российская спецоперация на Украине затянулась и Пекин может не спешить с реализацией проекта, чтобы получить более выгодное предложение по цене, так как у России нет альтернативных каналов сбыта топлива.

С тем, что у Москвы нет других вариантов по поставкам газа, согласилась Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. «Этот газ больше некуда отправить», — считает она.

Проектирование газопровода «Сила Сибири-2» началось еще в 2020 году, он пройдет из России через Монголию в Китай. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. км пройдут по территории России. Емкость трубы — до 50 млрд куб. м газа в год. О договоренности с Китаем по поводу строительства газопровода «Сила Сибири-2» объявил президент России Владимир Путин 21 марта, во время визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву. «Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа надежных стабильных поставок из России», — сказал Путин. Вице-премьер Александр Новак тогда говорил, что у Москвы и Пекина «есть общее понимание, что проект поддерживается». Он сообщил, что компаниям поручили проработать «детали проекта». Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в июле 2022 года говорил, что ожидает начала строительства газопровода в 2024 году. В январе South China Morning Post писала со ссылкой на аналитиков, что Пекин стремится ускорить строительство «Силы Сибири-2», чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии, откуда страна в 2020 году получила 43% импорта СПГ.

По словам другого эксперта FT, газового аналитика Международного энергетического агентства (МЭА) Гергели Молнара, Пекин прежде активно заключал контракты на поставки газа в большем объеме, чем ему сейчас необходимо. Сейчас Китай покупает у России чуть более 5% от всего объема закупаемого газа, однако вместе с запланированным увеличением поставок по существующим маршрутам из России соглашение по «Силе Сибири -2» увеличит эту долю примерно до 20% к началу 2030-х годов, говорит эксперт.

Мишустин был с первым визитом в качестве премьер-министра в Китае с 23 по 24 мая. Пекин стремится к укреплению и расширению сотрудничества с Россией в энергетике, в торговой и инвестиционной сферах, говорил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Мишустиным. По его словам, Пекин готов «укреплять и углублять» связи с Москвой в области энергетической безопасности.