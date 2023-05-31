НОВАТЭК запланировал построить четвертый завод СПГ в Мурманске

Три линии завода мощностью 20,8 млн т планируется запустить к концу 2029 года, для проекта понадобится построить газопровод, узнал «Коммерсантъ». Таким образом, впервые может сжижаться газ «из трубы», а не с месторождения

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

НОВАТЭК прорабатывает возможность строительства «Мурманского СПГ» в 2024—2029 годах, проблему отсутствия доступа к мощным газовым турбинам из-за санкций планируется решить за счет электропривода и питания от Кольской АЭС, сообщили источники «Коммерсанта».

По их данным, СПГ-проект включает три линии мощностью 6,8 млн т каждая, первые две могут запустить к концу 2027 года, последнюю — к концу 2029-го. Газ завод будет получать из Единой системы газоснабжения (ЕСГ), для этого нужно построить газопровод Волхов—Мурманск—Белокаменка протяженностью 1,3 тыс. км.

Источники газеты указали, что НОВАТЭК планирует начать строительство первой линии «Мурманского СПГ» на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка. Объем инвестиций собеседники газеты не назвали.

Как отмечает «Коммерсантъ», строительство завода в незамерзающем порту Мурманска устранит необходимость строить танкеры ледового класса. А проблему отсутствия из-за санкций доступа к мощным газовым турбинам НОВАТЭК планирует решить за счет использования электрического привода (они производятся в России) вместо газотурбинного. Потребность в электроснабжении обеспечат за счет Кольской АЭС «Росатома», которая недозагружена, а цена на электроэнергию в Мурманской области является одной из самых низких в России, указала газета.

Издание отмечает, что главным вопросом является то, сможет ли НОВАТЭК экспортировать газ без участия «Газпрома», а также чей газ будет поставляться на сжижение. «Коммерсантъ» отмечает, что у «Газпрома» есть более 100 млрд куб. м свободных мощностей, однако если НОВАТЭК будет покупать у него газ, то встает вопрос, по какой цене. Независимый эксперт Александр Собко отметил, что сама идея использования газа для сжижения «из трубы», а не с выделенного месторождения аналогична концепции американских заводов СПГ, однако в России таких проектов не было. Экспорт СПГ можно осуществлять через агентское соглашение с «Газпромом», добавил он.

Из-за западных санкций и решений российских властей экспорт трубопроводного газа в Европу в прошлом году сократился примерно в три раза — с 155 млрд до 60 млрд куб. м.

В НОВАТЭКе заявили, что приступили к реализации проекта «Мурманский СПГ» «с учетом целого ряда необходимых преимуществ, позволяющих обеспечить выполнение целевых показателей производства СПГ, установленных президентом и правительством». В компании добавили, что сейчас ведутся проектные изыскания, а также прорабатываются технические условия по энергоснабжению. НОВАТЭК ожидает от «Газпрома» технические условия на подключение к ЕСГ, что необходимо для строительства магистрального газопровода мощностью до 30 млрд куб. м в год.

Директор департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Тимонов заявил РБК, что госкомпания сотрудничает с НОВАТЭКом по поводу завода в Мурманской области и готова предоставить скидку к рыночной цене электроэнергии на объем потребления предприятия. «Прирост потребления на 900 МВт из-за ввода завода НОВАТЭК в 2027–2029 годах должен улучшить загрузку Кольской АЭС, которая исторически недозагружена относительно других АЭС АО «Концерн Росэнергоатом», — пояснил Тимонов.

РБК направил запросы в пресс-службу НОВАТЭКа, аппарат вице-премьера Александра Новака, правительство Мурманской области. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев для РБК.

Первый СПГ завод — «Ямал СПГ» — НОВАТЭК запустил в декабре 2017 года, первую линию второго завода — «Арктик СПГ-2»— планируется запустить в конце 2023-го. Кроме того, компания планирует построить «Обский СПГ» в Сабетте в 2026-2027 годах.