«Коммерсантъ» узнал об идее «Газпрома» либерализовать цены на газ

«Газпром» предложил устранить установленный для него тариф ради свободной конкуренции на внутреннем рынке. ФАС и производители предлагают сперва либерализовать пользование газотранспортной системой

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«Газпром» после падения объемов экспорта газа за рубеж призвал постепенно либерализовать оптовые цены на внутреннем рынке для промышленных потребителей, такую идею выдвинул зампред компании Виталий Маркелов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к заседанию госсовета.

Маркелов сказал, что газовая отрасль «должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок», а начать следует с нескольких субъектов Федерации.

Сейчас «Газпром» продает газ по тарифу, установленному ФАС, исключение составляют небольшие объемы топлива, реализуемые на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. При этом независимые производители газа могут продавать его по свободной цене, но на деле ориентируются на тариф, предлагая к нему небольшую скидку, когда это выгодно. «Газпром» же обязан продавать газ именно по тарифу всем потребителям, даже в тех регионах страны, где установленный тариф не покрывает расходов компании. Доля «Газпрома» на внутреннем рынке — 63%, 377 млрд куб. м на 2021 год. На население и коммунально-бытовых потребителей приходится порядка 19% от общего потребления в России.

В «Газпроме» полагают, что независимые производители в результате доминируют в высокодоходных регионах и вытесняют компанию с рынка, а потому Маркелов призвал устранить ценовую дискриминацию в пилотных областях. По оценке зампреда «Газпрома», на изменения рынка потребуется до двух лет.

«Газпром» также предложил сформировать «зимнюю премию» на газ, введя сезонную дифференциацию регулируемых оптовых газовых цен, повысив диапазон их колебаний на 10–20% от уровня тарифа. Это компания предлагает сделать в целях «формирования уровня цен, превышающего регулируемые», что позволит увеличить в том числе спрос на биржевых торгах.

Доля «Газпрома» на биржевых торгах падает. В 2017 году на бирже продали 20 млрд куб. м газа, из них 17,5 млрд пришлось на «Газпром». Но в прошлом году объем торгов снизился ниже 6 млрд куб. м, и только четверть (1,5 млрд куб. м) продал «Газпром».

ФАС, комментируя предложение Маркелова, сообщила, что первостепенным считает обеспечение свободного доступа к трубопроводной газовой инфраструктуре, а следующий необходимый этап — «создание репрезентативного индикатора, которое возможно в рамках существующих механизмов. Например, за счет развития биржевой торговли газом». В службе отметили, что сейчас объемы продажи «Газпромом» газа на бирже «показывают отрицательную динамику». До выполнения этих двух условий обсуждать либерализацию оптовых цен на внутреннем рынке ФАС считает преждевременным.

Независимые производители ранее также указывали, что до либерализации внутреннего рынка необходимо ввести свободный доступ к экспорту и прозрачные тарифы на транспортировку по газотранспортной системе «Газпрома». Но вопрос поставок европейским странам после падения объемов экспорта в Европу в четыре раза стал менее актуальным.

В последние годы «Газпром» увеличил добычу до 560–580 млрд куб. м в год, однако из-за падения объемов экспорта за 2022-й добычные мощности снизились на 20% (412,6 млрд куб. м). Если в этом году отказ от российского газа в Европе продолжится, у «Газпрома» останутся свободные производственные мощности до 150 млрд куб. м. При этом независимые производители в прошлом году нарастили объемы добычи, и «Газпрому» в любом случае предстоит конкурировать с ними для реализации дополнительных объемов топлива на внутреннем рынке, отмечает «Коммерсантъ».

В «Газпроме» отказались от комментариев.