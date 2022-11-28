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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Токаев сообщил Мишустину о требующем переговоров вопросе по газу

Токаев заявил о необходимости переговоров с Россией по газу
Токаев также упомянул, что президент России Владимир Путин на переговорах заявил о необходимости создать «некий трехсторонний союз» с Узбекистаном
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Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мишустин
Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

У России и Казахстана есть вопросы, требующие дополнительных согласований и даже переговоров, в частности, это касается газовой сферы, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

«Есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров, в частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], какие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации», — сказал Токаев.

Он назвал эти вопросы рабочими и выразил уверенность, что по ним получится достичь договоренностей, а также упомянул, что Путин заявил о необходимости создать «некий трехсторонний союз» с Узбекистаном.

«И он [Владимир Путин] собирается позвонить президенту Узбекистана. Нам тоже надо вникнуть в эту тему, во всяком случае мне, не говоря уже о наших специалистах, с тем, чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям», — отметил Токаев.

Токаев прибыл на переговоры с Путиным накануне. Это его первый зарубежный визит после победы на президентских выборах.

Газовая отрасль Казахстана в ближайшие годы может столкнуться с кризисом, заявлял летом председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов в ходе выступления в парламенте страны. Он указывал, что дефицит топлива прогнозируется с 2024 года и если не принять неотложные меры, то экспорт газа прекратится уже в следующем году.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков тогда же заявлял, что перед страной стоит задача не экспортировать газ, а закрывать внутренние потребности. «У нас прогнозируется дефицит, и мы будем сокращать до нуля к 2025 году весь экспорт. А потом у нас встанет вопрос, откуда взять газ, для того чтобы закрыть растущие потребности, помимо собственного производства», — говорил он.

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Исторически Россия и Казахстан довольно много сотрудничали в газовой сфере, отмечает аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. В частности, Казахстан поставлял газ с Карачаганакского месторождения на Орский ГПЗ, а в обмен «Газпром» отправлял газ в Актюбинскую и Костанайскую области. Казахстан не может никуда экспортировать газ, кроме Китая и России. Учитывая растущие потребности внутреннего рынка, могут теоретически быть проблемы с экспортом в Китай, указывает Капитонов. Сейчас на повестке еще формирование единого газового рынка ЕАЭС — там могут оставаться нерешенные вопросы между Россией и Казахстаном, предполагает эксперт. У Казахстана «разъезжаются кривые добычи и потребления», отмечает источник в «Газпроме». «Когда соседям нужен газ, это хорошо, у нас он есть», — подчеркивает он.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Касым-Жомарт Токаев Михаил Мишустин газ переговоры
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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