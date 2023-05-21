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В Турции назвали сроки запуска газового хаба из России в Европу

Минэнерго Турции: газовый хаб из России в Европу будет запущен в течение года
Создать газовый хаб в Турции предложил Владимир Путин в октябре прошлого года, Эрдоган инициативу поддержал. По словам главы Минэкономики Турции, проект будет запущен в течение года
Глава МАГАТЭ&nbsp;Рафаэль Гросси,&nbsp;директор &quot;Росатома&quot; Алексей Лихачев и министр энергетики&nbsp;Турции Фатих Донмез (слева направо)
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Фатих Донмез (слева направо) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Газовый хаб в Турции, который обеспечит поставки российского газа в Европу, будет запущен в течение года, заявил глава терцкого Минэнерго Фатих Донмез в интервью Haber Global.

«Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции», — сказал он (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что особенно важен хаб для южноевропейских стран, и их интересуют сроки его запуска.

Создать газовый хаб в Турции предложил российский президент Владимир Путин в октябре прошлого года. Он отметил, что это позволило бы возместить утраченный объем транзита по балтийским газопроводам «Северный поток» — они были взорваны в сентябре прошлого года. По словам Путина, появление хаба сделало бы основными маршрутами поставок российского топлива именно турецкие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу российского коллеги и счел подходящим местом для строительства хаба Фракию (северо-западная часть Турции, где находится Стамбул).

В декабре 2022 года о начале работ над проектом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Участниками хаба могут стать те страны, которые поставляют газ в Южную Европу: Алжир, Азербайджан и Катар, отмечал вице-премьер Александр Новак.

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В начале апреля Донмез заявил, что правительство страны приняло первые законодательные решения, которые должны упростить работу нефтегазовых компаний в рамках газового хаба. Он отметил, что республика стремится стать центром торговли газом, который в итоге будет продаваться европейским странам.

 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция Европа Россия санкции хаб Газовый хаб
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