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Михельсон назвал две задачи нового СПГ-проекта под Мурманском

Глава НОВАТЭКа подтвердил планы строительства нового СПГ-завода в Мурманской области
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон подтвердил планы строительства нового СПГ-завода под Мурманском. По его словам, проект позволит перерабатывать газ, который теперь не поставляется в Европу, и задействовать мощности Кольской АЭС
НОВАТЭК NVTK ₽1 322,4 +0,98% Купить
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Леонид Михельсон
Леонид Михельсон (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Председатель правления и крупнейший совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон подтвердил планы компании по строительству нового завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в поселке Белокаменка в Мурманской области, передает агентство «Финмаркет». «Мы прорабатываем возможность реализации следующего проекта здесь, в Мурманске. <...> Здесь можно разместить три линии по 6,8 млн т [каждая], две из которых планируем ввести уже в 2027 и 2029 году», — сказал он.

У НОВАТЭКа сейчас один действующий СПГ-завод «Ямал СПГ» мощностью около 20 млн т в год. По словам Михельсона, в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Белокаменке, где сейчас сооружаются гравитационные платформы для второго СПГ-проекта компании «Арктик СПГ-2», с 2024 года высвободится сухой док для строительства первой линии следующего проекта — Мурманского СПГ. Главная особенность нового проекта по сравнению с «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», которые реализуются в Арктике и требуют ледоколов для сопровождения СПГ-танкеров, — незамерзающая акватория в Мурманской области позволит обеспечивать вывоз продукции танкерами без участия ледоколов.

Новый проект решит две задачи — увеличения производства СПГ в России и задействование профицитных мощностей Кольской АЭС «Росатома», отметил бизнесмен. «Сейчас при огромных запасах Россия занимает на мировом рынке СПГ долю менее 9%, имея на сегодняшний день только два крупных завода — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2» [«Газпрома»]. А должны занимать не менее 20%, соответственно своим запасам», — отметил он. Сейчас приняты инвестиционные решения и реализуются только два новых проекта: «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа мощностью 20 млн т в год и комплекс «Газпрома» в Усть-Луге на 13 млн т в год. «Для выполнения указа президента [об увеличении производства СПГ в России до 100 млн т в год] необходимо дополнительно принять решения по проектам общей мощностью порядка 30 млн т», — сказал Михельсон.

Но для принятия инвестиционного решения по Мурманскому СПГ потребуется строительство газопровода Волхов — Мурманск протяженностью 1,3 тыс. км, который будет обеспечивать проект газом, предупредил глава НОВАТЭКа. К тому же для проекта необходимо сырье: «В связи с резким сокращением трубопроводного экспорта [«Газпрома» в Европу] свободны мощности по прокачке более 90 млрд кубометров. Трем линиям сжижения в Мурманске нужно порядка 30 млрд кубометров в год». 30 мая в пресс-службе компании говорили «Коммерсанту», что для строительства магистрального газопровода мощностью до 30 млрд куб. м в год ожидают от «Газпрома» технические условия для подключения к Единой системы газоснабжения (ЕСГ). С тех пор «Газпром» не комментировал этот запрос. РБК направил вопросы представителю «Газпрома».

Вторая задача — использование мощностей Кольской АЭС, профицит которых составляет около 1 ГВт. «Эти мощности мы можем задействовать для нашего проекта», сказал глава НОВАТЭКа. По его словам, НОВАТЭК уже обсудил поставки электроэнергии с «Росатомом» и «Россетями», они одобрили дополнительную загрузку невостребованных мощностей. «Уже юридически оформляем эти будущие поставки для принятия инвестрешения», — сказал Михельсон. Директор департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Тимонов ранее говорил РБК, что госкомпания уже обсуждает с НОВАТЭКом этот проект и готова предоставить скидку к рыночной цене электроэнергии. РБК направил запрос в пресс-службу «Россетей».

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5 июня вице-премьер Александр Новак также рассказал журналистам, что сейчас в правительстве прорабатывается новый проект НОВАТЭКа. «Есть конечно идея, которая, на мой взгляд, заслуживает большого внимания, — предложение НОВАТЭКа, она сейчас прорабатывается в деталях, я проводил совещание соответствующее, дал необходимые поручения для того, чтобы проработать полностью эту идею», — сказал он. Вице-премьер подтвердил, что этот проект соответствует стратегии России по развитию сжиженного природного газа.

СПГ является драйвером роста мирового газового рынка. За последнее десятилетие газовый рынок рос в среднем на 2% в год и большая часть роста была обеспечена за счет производства и поставок сжиженного газа. По оценке Михельсона, доля СПГ в межстрановых поставках газа выросла с 27% в 2000 году до 50% в 2021 году. Соответственно, России важны новые СПГ-проекты, чтобы было проще перенаправить экспорт газа из Европы в Азию, сказал он. За 2022 год из-за западных санкций против России, введенных после начала военных действий на Украине, и взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» поставки российского трубопроводного газа в Европу сократились более чем вдвое, до 60 млрд куб. м.

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Теги
Георгий Смирнов
СПГ НОВАТЭК Газпром Леонид Михельсон
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