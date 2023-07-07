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Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж»

Олег Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж» в течение трех лет
FT сообщила, что ФРС США может в очередной раз повысить ставку из-за рекордных данных по безработице и роста доходности казначейских облигаций. Дерипаска отметил, что «час расплаты за санкционный раж становится ближе»
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Миллиардер Олег Дерипаска (состояние по версии Forbes — $2,5 млрд) предрек США «час расплаты за санкционный раж» в течение трех или трех с половиной лет. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

В частности, бизнесмен вставил ссылку на статью The Financial Times (FT), в которой говорится о массовом оттоке инвесторов из американских акций на фоне роста доходности облигаций из-за данных о рекордной занятости в США. Так, доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня с 2007 года, преодолев порог 5%. Доходность эталонных десятилетних облигаций выросла до самого высокого уровня с марта, преодолев четырехпроцентный порог.

Как отмечает FT, рост доходности облигаций может быть сигналом к росту инфляции и к очередному повышению ставки ФРС уже в этом месяце.

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной», — написал Дерипаска.

ФРС США по итогам двухдневного заседания 13–14 июня сохранила ставку на уровне 5–5,25% годовых. Таким образом, регулятор сделал паузу в самой агрессивной с 1980-х кампании по ужесточению денежно-кредитной политики.

Согласно отчету отраслевой организации ADP, рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне стал почти за год рекордным — на 497 тыс. после роста на 267 тыс. в мае.

О риске рецессии в США последние полгода говорят многие политики и бизнесмены, которые связывают ее в том числе с чередой банковских банкротств: за несколько месяцев в США обанкротились четыре крупных банка. First Republic Bank (14-е место по активам) перешел под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC) в начале мая. До этого обанкротились Silvergate Capital Corp., Silicon Valley Bank (16-е место по активам) и Signature Bank.

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Глава JPMorgan Джейми Даймон в начале апреля заявил, что банкротство крупных банков увеличило шансы на рецессию в США, а над экономикой страны «нависли грозовые тучи». Американский президент Джо Байден заверял, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со «стабильного» на «негативный». А по оценке опрошенных The Wall Street Journal в середине июня экономистов, вероятность рецессии в США достигла рекордных с 2008 года 44% в течение следующих 12 месяцев.

Дерипаска еще в мае говорил, что около 250 банков США не переживут кризис, «причем первый пяток уже загнулся». По его словам, «драма уже началась» и связана с «долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх». Бизнесмен назвал также одной из «прелюдий» «мучения по подъемку потолка американского госдолга в конгрессе».

До этого миллиардер предрекал «мир без гегемона» через пять лет. По его словам, из-за санкций США доминирование американской валюты завершается быстрыми темпами.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Олег Дерипаска ФРС США Инфляция безработица санкции
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