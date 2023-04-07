Глава JPMorgan назвал крах Silicon Valley Bank шагом к рецессии в США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 16:12
Топ-5 дивидендных историй российского рынка Pro, 16:51
Орнитолог рассказал о редкой для Москвы птице из Москворецкого парка Общество, 16:51
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 16:46
Как малому бизнесу противостоять кризису РБК +, 16:45
Китай и Франция выступили против обстрелов АЭС Политика, 16:42
Призер Олимпиады российская велогонщица Войнова сообщила о беременности Спорт, 16:35
Суд удовлетворил иск FESCO к Магомедову и ряду компаний на ₽80 млрд Бизнес, 16:32
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 16:23
Цифровая стройка: как «умные» технологии меняют Москву Город, 16:23
Партия в Таиланде обещала раздать криптовалюту в случае победы на выборах Крипто, 16:20
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:00
Как разговаривать с представителями трудовой инспекции Pro, 15:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:57
Распалась российско-грузинская пара победителей ЧМ по фигурному катанию Спорт, 15:49
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Банковский кризис на Западе ,  
0 

Глава JPMorgan назвал крах Silicon Valley Bank шагом к рецессии в США

Глава JPMorgan: крах Silicon Valley Bank увеличил в США шансы на рецессию
Над американской экономикой «нависли грозовые тучи», предупредил глава JPMorgan. Среди рисков он назвал ужесточение политики ФРС США, высокую и неустойчивую инфляцию в США, а также спецоперацию России на Украине
Джеймс Даймон
Джеймс Даймон (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Недавнее банкротство крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank еще больше увеличило шансы на рецессию в США, наряду с застойной инфляцией, заявил глава JPMorgan Джейми Даймон в интервью CNN.

«Мы видим, как люди немного сокращают кредитование, немного урезают его и немного отступают... Это близко к признакам рецессии, хотя [банковский хаос] не обязательно приведет к рецессии», — сказал он.

Рецессия — значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии — снижение ВВП два квартала подряд.

Даймон предупредил, что над американской экономикой нависли «грозовые тучи». Среди самых больших рисков он назвал ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС), высокую, неустойчивую инфляцию и спецоперацию России на Украине.

Он также усомнился в том, что экономика США уже пережила банковский кризис. «Я надеюсь, что это разрешится довольно скоро», — сказал
Даймон.

Глава JPMorgan сказал, что не знает, обанкротятся ли другие банки в этом году, но подчеркнул, что нынешняя ситуация «совсем не похожа на финансовый кризис 2008 года». Если в 2008 году речь шла о закрытии сотен учреждений по всему миру, то сейчас этого нет, так же, как и «нет огромных проблем» на ипотечных рынках.

Читайте на РБК Pro
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Бунт на корабле: надо ли увольнять бастующих сотрудников
В соцсетях советуют заклеивать рот на ночь. Спасет ли это от храпа
«Ты так для работы накрасилась?»: 7 самых токсичных фраз от коллег

Тем не менее, считает Даймон, это нормально — позволить некоторым банкам рухнуть. «Неудача — это нормально. Просто никто не хочет эффекта домино», — заключил он.

В марте в США обанкротился Silicon Valley Bank, который обслуживал в основном технологические стартапы и инвесторов, которые их финансируют. 10 марта он был закрыт американскими регулирующими органами. SVB стал самым крупным банкротом в банковском секторе со времен кризиса 2008 года.

В том же месяце закрылись еще два банка из США — Signature Bank и Silvergate Bank.

Президент США Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

На фоне краха трех американских финансовых организаций проблемы возникли у швейцарского банка Credit Suisse. 19 марта стало известно, что швейцарский банк UBS поглотил своего конкурента. Ранее в JPMorgan заявляли, что те проблемы, которые возникли у Credit Suisse после банкротства SVB, только верхушка айсберга.

Джейми Даймон работает главой американского банка JPMorgan с 2005 года и остается единственным гендиректором крупного банка после кризиса 2008 года, который все еще находится на должности.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
JPMorgan Silicon Valley Bank рецессия США
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Bloomberg оценил потери венчурного рынка из-за краха SVB
Финансы
Экономисты на фоне краха SVB предупредили о риске для 186 банков США
Финансы
Дерипаска заявил о «сдохшей в шахте канарейке» из-за краха банка SVB
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter