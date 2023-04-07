Глава JPMorgan назвал крах Silicon Valley Bank шагом к рецессии в США

Над американской экономикой «нависли грозовые тучи», предупредил глава JPMorgan. Среди рисков он назвал ужесточение политики ФРС США, высокую и неустойчивую инфляцию в США, а также спецоперацию России на Украине

Джеймс Даймон (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Недавнее банкротство крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank еще больше увеличило шансы на рецессию в США, наряду с застойной инфляцией, заявил глава JPMorgan Джейми Даймон в интервью CNN.

«Мы видим, как люди немного сокращают кредитование, немного урезают его и немного отступают... Это близко к признакам рецессии, хотя [банковский хаос] не обязательно приведет к рецессии», — сказал он.

Рецессия — значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии — снижение ВВП два квартала подряд.

Даймон предупредил, что над американской экономикой нависли «грозовые тучи». Среди самых больших рисков он назвал ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС), высокую, неустойчивую инфляцию и спецоперацию России на Украине.

Он также усомнился в том, что экономика США уже пережила банковский кризис. «Я надеюсь, что это разрешится довольно скоро», — сказал

Даймон.

Глава JPMorgan сказал, что не знает, обанкротятся ли другие банки в этом году, но подчеркнул, что нынешняя ситуация «совсем не похожа на финансовый кризис 2008 года». Если в 2008 году речь шла о закрытии сотен учреждений по всему миру, то сейчас этого нет, так же, как и «нет огромных проблем» на ипотечных рынках.

Тем не менее, считает Даймон, это нормально — позволить некоторым банкам рухнуть. «Неудача — это нормально. Просто никто не хочет эффекта домино», — заключил он.

В марте в США обанкротился Silicon Valley Bank, который обслуживал в основном технологические стартапы и инвесторов, которые их финансируют. 10 марта он был закрыт американскими регулирующими органами. SVB стал самым крупным банкротом в банковском секторе со времен кризиса 2008 года.

В том же месяце закрылись еще два банка из США — Signature Bank и Silvergate Bank.

Президент США Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

На фоне краха трех американских финансовых организаций проблемы возникли у швейцарского банка Credit Suisse. 19 марта стало известно, что швейцарский банк UBS поглотил своего конкурента. Ранее в JPMorgan заявляли, что те проблемы, которые возникли у Credit Suisse после банкротства SVB, только верхушка айсберга.

Джейми Даймон работает главой американского банка JPMorgan с 2005 года и остается единственным гендиректором крупного банка после кризиса 2008 года, который все еще находится на должности.