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Дерипаска предсказал крах 250 американских банков

Дерипаска: около 250 региональных банков США не переживут кризис
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что около 250 банков США не переживут кризис, «причем первый пяток уже загнулся». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. <...> Все это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле», — считает Дерипаска.

По его словам, «драма уже началась» — она связана с «долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх». Также он назвал одной из «прелюдий» «мучения по подъемку потолка американского госдолга в конгрессе».

По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов США, в стране более 4100 банков. Как отмечает Yahoo! Finance, это намного меньше, чем было раньше — в 1980-х количество банков превышало 14 тыс. Большинство учреждений являются региональными кредиторами, которые значительно меньше гигантов вроде JPMorgan Chase или Bank of America.

Соединенные Штаты сейчас вплотную подошли к возможности технического дефолта по внешнему долгу. В январе госдолг страны достиг потолка в $31,4 трлн. Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала, что, если конгресс не повысит потолок или не приостановит его действие, уже к 1 июня у государства могут закончиться средства для обслуживания долга.

23 мая президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти не смогли договориться по потолку госдолга. Байден предупреждал, что, если США объявят дефолт по своему государственному долгу, «американский народ испытает настоящий удар по своему экономическому благополучию и остальной мир тоже». Он призвал сократить расходы, добавив, что настроен оптимистически, несмотря на разногласия.

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В марте в США в течение недели закрылись три банка — Silicon Valley Bank (SVB), занимавший 16-е место по активам и специализировавшийся на технологических стартапах, а также Signature Bank и Silvergate Bank, которые работали с криптовалютами. Эти банкротства также привели к падению капитализации банковского сектора в США, Европе и Азии и проблемам с ликвидностью у некоторых игроков.

Одной из главных причин краха стал рост ставок: ФРС уже год борется с инфляцией и проводит ужесточение монетарной политики. Банковский кризис негативно отражается на стоимости долгосрочных облигаций, поскольку их доходность перестает быть привлекательной.

Теги
Олег Дерипаска США банковский кризис госдолг
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