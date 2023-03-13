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Политика ,  
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Байден заявил, что крах двух банков не угрожает банковской системе США

Байден обещал, что налогоплательщики США не понесут потерь из-за банкротства двух банков
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего обращения к нации.

«Сегодня, благодаря оперативным действиям моей администрации в последние пару дней, американцы могут быть уверены в том, что банковская система в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся», — заявил он.

Президент США добавил, что налогоплательщики «не понесут никаких потерь», а руководство обанкротившихся банков будет уволено, виновных привлекут к ответственности.

11 марта обанкротился инвестировавший в стартапы SVB, у которого начались проблемы после закрытия криптовалютного банка Silvergate. Банк занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. SVB стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен глобального экономического кризиса 2008 года, писал Bloomberg.

За три дня до этого клиенты SVB резко стали выводить средства со счетов. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов: Signature Bank, Western Alliance и First Republic. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что власти намерены создать специальный фонд для защиты депозитов в банках, которые могут столкнуться с проблемами после банкротства SVB.

13 марта закрылся Signature Bank — регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков, сообщили Минфин США, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию вкладов. Издание Axios писало, что администрация Байдена должна найти покупателя для обанкротившегося SVB и устранить любые регулятивные препятствия для немедленного приобретения банка. В противном случае американскую банковскую систему ожидает кризис, предупреждало издание.

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Теги
Джо Байден США банковская система банкрот Silicon Valley Bank
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