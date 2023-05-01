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JPMorgan купит рухнувший First Republic Bank

JPMorgan согласился купить активы и депозиты First Republic Bank
Вклады First Republic и почти все активы перейдут JPMorgan, а отделения возобновят работу как филиалы финансового конгломерата. First Republic занимал 14-е место по размеру активов, с начала года акции банка рухнули на 97%
JPMorgan Chase JPM $142,41 +3,2% Купить
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии закрыл проблемный американский банк First Republic, финансовая организация перешла под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC), сообщается на сайте ведомства.

Все депозиты, включая незастрахованные, и другие активы First Republic перейдут одному из крупнейших финансовых конгломератов — JPMorgan Chase & Co. По состоянию на 13 апреля у First Republic были активы на общую сумму примерно $229,1 млрд, депозиты насчитывали около $103,9 млрд. С мая все 84 офиса First Republic в восьми американских штатах будут работать как филиалы JPMorgan.

Регулятор добавил, что все депозиты по-прежнему будут застрахованы FDIC, расходы корпорации составят около $13 млрд. FDIC и JPMorgan разделят ущерб от кредитов First Republic.

Акции JPMorgan выросли на 3,9% в начале торгов на Нью-Йоркской бирже.

Как отмечает Bloomberg, благодаря сделке JPMorgan станет еще более крупным, чего власти США ранее старались избегать. Конгломерат ожидает единовременной прибыли в размере $2,6 млрд после сделки. По оценкам банка, в течение следующих 18 месяцев он понесет расходы на реструктуризацию в размере $2 млрд.

First Republic — это региональный банк, ориентированный на состоятельных клиентов и их предприятия, он предлагает ипотечные кредиты по низким процентным ставкам. По данным на 2022 год, банк занимал 14-е место по размеру консолидированных активов, в нем работали более 7,8 тыс. сотрудников.

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Проблемы у First Republic начались после банкротства Silicon Valley Bank (SVB), которое стало крупнейшим в США со времен глобального кризиса 2008 года. Затем закрылись еще два американских банка — Signature Bank и Silvergate Bank. В марте First Republic получил $30 млрд в виде депозитов от 11 крупных банков США, включая JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co. Тем не менее, падение его акций продолжилось и ускорилось в конце апреля после публикации отчетности за первый квартал, в которой сообщалось, что отток средств клиентов по итогам первого квартала составил более $100 млрд. С начала года акции рухнули на 97%, передавал Bloomberg.

Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что банкротство крупных банков увеличило шансы на рецессию в США, а над экономикой страны нависли «грозовые тучи». Президент США Джо Байден заверял, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
JPMorgan Chase & Co банковский кризис США
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