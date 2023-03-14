Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США после краха SVB
Moody’s Investors Service изменило прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить «стремительное ухудшение операционной среды» после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank, передает CNBC сообщение агентства.
В агентстве отметили усилия регуляторов — Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов — для укрепления отрасли и поддержки пострадавших банков, но заявили, что другие финансовые организации с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.
В Moody's ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится и процентные ставки останутся высокими, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС (сейчас он составляет 4,5–4,75%). В агентстве отметили, что некоторые банки сталкиваются с резким избытком депозитов, это может привести к снижению их доходов.
Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. 12 марта Минфин объявил, что власти не будут спасать обанкротившийся банк и выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB. 13 марта закрылся Signature Bank — регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков, сообщили Минфин США. Незадолго до этого о сворачивании операций еще одного банка, работающего с криптовалютой, Silvergate Bank, объявила материнская компания Silvergate Capital Corporation.
В совместном заявлении американских финансовых регуляторов говорилось, что все вкладчики обанкротившихся банков смогут получить доступ к своим средствам. Они сообщили, что американские власти «предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе». Президент Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в ситуации с банкротством SVB и заверил, что банковской системе ничего не угрожает, а американские налогоплательщики не понесут потерь. Axios писал, что американская администрация должна найти покупателя для банка и устранить препятствия для его приобретения, в противном случае банковскую систему ожидает кризис.