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Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США после краха SVB

Moody's изменило прогноз для банковской системы США на негативный после краха SVB
В Moody's заявили, что, хотя американские регуляторы приняли меры для защиты интересов клиентов пострадавших банков, изменение прогноза необходимо, чтобы отразить «стремительное ухудшение операционной среды»
Фото: Kori Suzuki / Reuters
Фото: Kori Suzuki / Reuters

Moody’s Investors Service изменило прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить «стремительное ухудшение операционной среды» после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank, передает CNBC сообщение агентства.

В агентстве отметили усилия регуляторов — Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов — для укрепления отрасли и поддержки пострадавших банков, но заявили, что другие финансовые организации с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.

В Moody's ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится и процентные ставки останутся высокими, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС (сейчас он составляет 4,5–4,75%). В агентстве отметили, что некоторые банки сталкиваются с резким избытком депозитов, это может привести к снижению их доходов.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. 12 марта Минфин объявил, что власти не будут спасать обанкротившийся банк и выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB. 13 марта закрылся Signature Bank — регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков, сообщили Минфин США. Незадолго до этого о сворачивании операций еще одного банка, работающего с криптовалютой, Silvergate Bank, объявила материнская компания Silvergate Capital Corporation.

В совместном заявлении американских финансовых регуляторов говорилось, что все вкладчики обанкротившихся банков смогут получить доступ к своим средствам. Они сообщили, что американские власти «предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе». Президент Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в ситуации с банкротством SVB и заверил, что банковской системе ничего не угрожает, а американские налогоплательщики не понесут потерь. Axios писал, что американская администрация должна найти покупателя для банка и устранить препятствия для его приобретения, в противном случае банковскую систему ожидает кризис.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Moody's Silicon Valley Bank банковская система США
Вклад «Стабильный»
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