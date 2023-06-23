Йеллен поспорила с экономистами о рекордном риске рецессии в США

Опрошенные WSJ экономисты оценили риск рецессии в США в ближайший год в рекордные 44%, до этого такие высокие оценки были только в 2007 году. Глава Минфина США заявила, что вероятность рецессии уменьшилась

Джанет Йеллен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Вероятность наступления рецессии в Соединенных Штатах уменьшилась, но ее риск все еще есть, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«По моей оценке, ее [рецессии] вероятность, если уж на то пошло, уменьшилась, — посмотрите на устойчивость рынка труда, и инфляция снижается», — сказала она в интервью Bloomberg TV.

Йеллен подчеркнула, что все это не значит, что риска нет и указала на повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. «Нам, вероятно, необходимо увидеть некоторое замедление расходов, чтобы взять инфляцию под контроль», — пояснила министр.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, с оценками главы американского Минфина не согласились. Теперь они оценивают вероятность рецессии на уровне 44% в течение следующих 12 месяцев. В последнем опросе WSJ в апреле экономисты оценивали такую вероятность в 28%, а в январе — в 18%.

Газета напоминает, что последний раз о столь высоких рисках рецессии говорили в 2007 году, накануне финансового кризиса. Нынешнее повышение рисков эксперты связывают с более высокой стоимостью заимствований, стремительными темпами инфляции, проблемами с цепочками поставок и ценовыми шоками на сырьевые товары из-за конфликта на Украине. Также они полагают, что повышение ключевой ставки вряд ли поможет снизить инфляцию, не вызвав роста безработицы.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае 2023 года выросли на 4% в годовом измерении, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных за полтора года 5,3% в годовом выражении после подъема на 5,5% в апреле. ФРС США по итогам двухдневного заседания 13–14 июня сохранила ставку на уровне 5–5,25% годовых. Таким образом, регулятор сделал паузу в самой агрессивной с 1980-х годов кампании по ужесточению денежно-кредитной политики.

О риске рецессии в США последние полгода говорят многие политики и бизнесмены, которые связывают его в том числе с чередой банковских банкротств: за несколько месяцев в США обанкротились четыре крупных банка. First Republic Bank (14-е место по активам) перешел под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC) в начале мая. До этого обанкротились Silvergate Capital Corp., Silicon Valley Bank (SVB, 16-е место по активам) и Signature Bank.

Глава JPMorgan Джейми Даймон в начале апреля заявил, что банкротство крупных банков увеличило шансы на рецессию в США, а над экономикой страны «нависли грозовые тучи». Президент США Джо Байден заверял, что банковской системе страны ничто не угрожает. Несмотря на это, агентство Moody’s изменило прогноз для нее со стабильного на негативный. А в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) не исключили, что в США может произойти рецессия к концу этого года.

Рецессию долгое время предрекали и ЕС. По данным Bloomberg, в первом квартале 2023 года еврозона пережила «самую мягкую из возможных рецессий». Экономика 20 стран ЕС сократилась на 0,1% в период с января по март вдобавок к снижению в четвертом квартале прошлого года на те же 0,1%. Это первая рецессия в еврозоне со времен пандемии, отмечает агентство.