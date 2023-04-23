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Дерипаска предрек «мир без гегемона» через пять лет

Миллиардер Дерипаска: доллар США перестанет доминировать через пять лет
Миллиардер полагает, что ближе к концу 2020-х мировые расчеты станут более диверсифицированы из-за упадка доллара в качестве ключевой глобальной валюты. Он при этом заявил о «тяжелой гире дорогих кредитов» в российской экономике
Доллар/Рубль USD/RUB ₽81,700 +0,18% Купить
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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Еще в прошлом десятилетии доминирование доллара в глобальных расчетах казалось непоколебимым, но теперь из-за санкций США доминирование американской валюты завершается быстрыми темпами, заявил в телеграм-канале бизнесмен Олег Дерипаска. По оценке Forbes, его состояние — $2,5 млрд.

Миллиардер считает, что через пять лет «мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы». «Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона. Жаль только, что наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике РФ», — добавил Дерипаска.

Он также подверг критике статью бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса, опубликованной агентством Bloomberg. Бизнесмен счел, что тот не приводит аргументов, когда пишет, что доминированию доллара ничего не угрожает: «Как-то, честно говоря, не верится».

Саммерс в своей статье усомнился, что китайский юань может составить конкуренцию доллару в качестве резервной валюты. Он заявил, что прежде не было страны, из которой бы настолько сильно хотели вывезти капитал, как из Китая, но эти тенденцию сдерживают усилия Пекина по контролю за движением средств. Он поинтересовался: «Он действительно будет местом, где люди массово решат хранить сбережения?».

«Урок истории ясен: возможно, доллар потеряет свой статус, но если так и произойдет, это будет наименьшей из наших проблем. <...> Если доллар потеряет свой статус, это произойдет потому, что Соединенные Штаты больше не пользуются уважением и силой в мире. Это произойдет потому, что у нас накопилось множество непосильных долгов», — подчеркнул Саммерс.

Экономист Нуриэль Рубини предупреждал, что у юаня на пути к мировой резервной валюте немало сложностей и, согласно позиции скептиков, «вы не можете заменить что-то ничем». «Европа — это музей, Япония — дом престарелых, а Китай — тюрьма», — сказал Рубини. По его мнению, китайская валюта не станет действительной заменой доллару, если Пекин не решится на поэтапную отмену контроля за движением капитала, а обменный курс не станет более гибким.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Доллар Олег Дерипаска Китай юань российская экономика
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