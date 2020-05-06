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«Нацпроектсторой» оценит риски СП с «1520» из-за дела Захарченко

Активы ключевого подрядчика РЖД войдут в СП ВЭБа и Аркадия Ротенберга в последнюю очередь, рассказал глава «Нацпроектстроя» Рубен Аганбегян. По его словам, формально договоренностей нет, компании на начальной стадии переговоров
Фото: 1520.ru / Facebook
Фото: 1520.ru / Facebook

Активы крупнейшего подрядчика РЖД — Группы компаний «1520» — войдут в совместное предприятие Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ в области инфраструктурного строительства в последнюю очередь. Об этом в интервью РБК сообщил Рубен Аганбегян, гендиректор АО «Группа компаний Нацпроектстрой» на базе которого создается СП.

Аганбегян — РБК: «У нас мандат на развитие и в хорошее время, и в кризис»
Бизнес
Рубен Аганбегян

По словам Аганбегяна, это связано в том числе с юридическими рисками из-за уголовных дел, которые заведены в отношении нынешних и бывших собственников группы. «Соответственно, этим нужно заниматься и оценивать ситуацию», — отметил он.

Помимо этого, отметил глава «Нацпроектстроя», «невозможно сделать все одновременно, нужно действовать постепенно». Он также указал, что ГК «1520» — это частная компания, и вопросы переговорного процесса «занимают какое-то время».

Экс-президент банка «ФК Открытие» возглавил СП Ротенберга и ВЭБа
Бизнес
Рубен Аганбегян

По словам Аганбегяна, формально договоренностей с ГК «1520» нет, сейчас компании находятся на начальной стадии переговоров. На вопрос о том, ведутся ли переговоры с Алексеем Крапивиным, крупнейшим совладельцем группы, или с кем-то еще, он не ответил.

Как рассказал Аганбегян, осенью «Нацпроектстрой» планирует сформировать активы в области строительства дорог и мостов, а до конца года — продвинуться по строительству в энергетике. «По [вхождению в «Нацпроектстрой»] активов в сфере железных дорог мы находимся на ранней стадии, но там тоже хочется прогресс сделать в этом году. Мы всегда заявляли, что сроки формирования совместного предприятия — 2020–2021 годы, в этом отношении планы остаются неизменными», — указал он.

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Бизнес
Аркадий Ротенберг

Группа компаний «1520» была создана в 2014 году, она является крупнейшим строительным подрядчиком РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.

Из данных ЕГРЮЛ, у ГК два владельца: Алексею Крапивину — сыну Андрея Крапивина, советника экс-главы РЖД Владимира Якунина принадлежит 71,67%, а Борису Ушеровичу — 28,33%. В октябре прошлого года Крапивин увеличил свой пакет за счет доли Юрия Ободовского (15,01%). В апреле 2019 года стало известно, что Крапивину перешла доля (28,33%) другого совладельца, Валерия Маркелова.

В октябре 2018 года Маркелов был арестован в Москве в рамках расследования дела Дмитрия Захарченко, его заподозрили в передаче взяток экс-полковнику МВД (речь шла не менее чем о 2 млрд руб.). В марте 2019-го по тому же делу заочно арестовали Ушеровича. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола — следствие считает, что он мог скрыться за рубежом. У Ушеровича есть российское, израильское и кипрское гражданство. В материалах, представленных в суде, говорилось, что он выехал в Турцию осенью 2018 года и с тех пор не появлялся в России.

Совладельца «1520» арестовали за взятку в ₽2,4 млрд полковнику Захарченко
Общество
Дмитрий Захарченко

Дмитрий Захарченко осужден на 12 с половиной лет лишения свободы, его арестовали в сентябре 2016 года. Сначала полковника полиции обвинили в получении взятки в размере 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Затем у его семьи обнаружили 8,5 млрд руб. наличными. В феврале бывшему полковнику МВД предъявили новое обвинение. По данным следствия, он получил взятку 1,413 млрд руб. от группы бизнесменов, в том числе от Маркелова и Ушеровича.

Авторы: Наталия Анисимова, Тимофей Дзядко
Теги: Аганбегян, ВЭБ, Аркадий Ротенберг, Группа 1520, Алексей Крапивин
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