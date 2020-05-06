«Нацпроектсторой» оценит риски СП с «1520» из-за дела Захарченко

Активы ключевого подрядчика РЖД войдут в СП ВЭБа и Аркадия Ротенберга в последнюю очередь, рассказал глава «Нацпроектстроя» Рубен Аганбегян. По его словам, формально договоренностей нет, компании на начальной стадии переговоров

Фото: 1520.ru / Facebook

Активы крупнейшего подрядчика РЖД — Группы компаний «1520» — войдут в совместное предприятие Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ в области инфраструктурного строительства в последнюю очередь. Об этом в интервью РБК сообщил Рубен Аганбегян, гендиректор АО «Группа компаний Нацпроектстрой» на базе которого создается СП.

По словам Аганбегяна, это связано в том числе с юридическими рисками из-за уголовных дел, которые заведены в отношении нынешних и бывших собственников группы. «Соответственно, этим нужно заниматься и оценивать ситуацию», — отметил он.

Помимо этого, отметил глава «Нацпроектстроя», «невозможно сделать все одновременно, нужно действовать постепенно». Он также указал, что ГК «1520» — это частная компания, и вопросы переговорного процесса «занимают какое-то время».