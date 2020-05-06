«Нацпроектсторой» оценит риски СП с «1520» из-за дела Захарченко

По словам Аганбегяна, формально договоренностей с ГК «1520» нет, сейчас компании находятся на начальной стадии переговоров. На вопрос о том, ведутся ли переговоры с Алексеем Крапивиным, крупнейшим совладельцем группы, или с кем-то еще, он не ответил.
Как рассказал Аганбегян, осенью «Нацпроектстрой» планирует сформировать активы в области строительства дорог и мостов, а до конца года — продвинуться по строительству в энергетике. «По [вхождению в «Нацпроектстрой»] активов в сфере железных дорог мы находимся на ранней стадии, но там тоже хочется прогресс сделать в этом году. Мы всегда заявляли, что сроки формирования совместного предприятия — 2020–2021 годы, в этом отношении планы остаются неизменными», — указал он.
Группа компаний «1520» была создана в 2014 году, она является крупнейшим строительным подрядчиком РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.
Из данных ЕГРЮЛ, у ГК два владельца: Алексею Крапивину — сыну Андрея Крапивина, советника экс-главы РЖД Владимира Якунина принадлежит 71,67%, а Борису Ушеровичу — 28,33%. В октябре прошлого года Крапивин увеличил свой пакет за счет доли Юрия Ободовского (15,01%). В апреле 2019 года стало известно, что Крапивину перешла доля (28,33%) другого совладельца, Валерия Маркелова.
В октябре 2018 года Маркелов был арестован в Москве в рамках расследования дела Дмитрия Захарченко, его заподозрили в передаче взяток экс-полковнику МВД (речь шла не менее чем о 2 млрд руб.). В марте 2019-го по тому же делу заочно арестовали Ушеровича. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола — следствие считает, что он мог скрыться за рубежом. У Ушеровича есть российское, израильское и кипрское гражданство. В материалах, представленных в суде, говорилось, что он выехал в Турцию осенью 2018 года и с тех пор не появлялся в России.
Дмитрий Захарченко осужден на 12 с половиной лет лишения свободы, его арестовали в сентябре 2016 года. Сначала полковника полиции обвинили в получении взятки в размере 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Затем у его семьи обнаружили 8,5 млрд руб. наличными. В феврале бывшему полковнику МВД предъявили новое обвинение. По данным следствия, он получил взятку 1,413 млрд руб. от группы бизнесменов, в том числе от Маркелова и Ушеровича.