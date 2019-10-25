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Бизнес ,  
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У ключевого подрядчика РЖД остались два совладельца
Алексей Крапивин, основной владелец «Группы компаний 1520» — подрядчика РЖД, увеличил свою долю в компании до 71,7%. Ранее ей владел Юрий Ободовский. Партнером Крапивина в остается Борис Ушерович, находящийся в розыске

Алексей Крапивин, совладелец одного из крупнейших подрядчиков РЖД — «Группы компаний 1520» (профиль — развитие железнодорожной инфраструктуры; в 2018 году возглавляла рейтинг Forbes «Короли госзаказа») — увеличил свой пакет в ООО «Группа компаний 1520» до 71,7%, следует из данных СПАРК. Изменение структуры собственности отразилось в среду, 23 октября. Ему перешли 15,01% долей, ранее принадлежавшие Юрию Ободовскому.

Представитель «Группы компаний 1520» не ответил на запрос РБК на момент публикации.

С начала года это уже второе изменение структуры владения «Группы компаний 1520»: в апреле Крапивин получил контроль в группе — ему перешла доля (28,33%) Валерия Маркелова, арестованного по подозрению в даче взяток полковнику Дмитрию Захарченко. После ареста Маркелова в марте 2019 года еще одного совладельца «Группы компаний 1520» Бориса Ушеровича объявили в международный розыск по линии Интерпола. Размер принадлежащего Ушеровичу пакета с 28,3% долей в ООО не изменился.

Основной акционер

Алексей Крапивин — гендиректор «Группы компаний 1520» и сын Андрея Крапивина, советника экс-главы РЖД Владимира Якунина. Крапивину-старшему и его партнерам исторически принадлежали крупнейшие подрядчики РЖД. Несмотря на смену руководства железнодорожной монополии и смерть Андрея Крапивина в апреле 2015 года «Группа компаний 1520» по-прежнему остается подрядчиком РЖД. Помимо головной одноименной компании в группу «1520» входят проектные «Росжелдорпроект», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс» и строительные «Бамстроймеханизация», «Форатек Энерготрансстрой», «Мостоотряд-47» и «Энергомонтаж».

Совладельцами «Группы компаний 1520» планируют стать ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга — партнеры намерены создать крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. Меморандум о создании совместного предприятия стороны подписали летом в рамках Петербургского международного экономического форума.

Бизнес
ВЭБ и Ротенберг создадут крупнейшего инфраструктурного подрядчика


«Стороны рассматривают расширение компетенций СП на прочие сферы инфраструктурного строительства, в частности энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры, поэтому для компании «представляют интерес активы крупнейших игроков в этих отраслях», среди которых названы «Группа компаний 1520», «ТЭК-Мосэнерго», принадлежащий сыну Аркадия Ротенберга Игорю, «Трест Гидромонтаж» («дочка» «ТЭК-Мосэнерго») и другие», — сообщали стороны сделки. Ведомости сообщали, что ВЭБ.РФ может выкупить в этих компаниях доли в размере от 30 до 49% за 30–130 млрд руб. Вся «Группа компаний 1520» не раскрывает консолидированную отчетность. Исходя из данных СПАРК, выручка одноименного ООО за 2018 год составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб.

РБК направил запросы в пресс-службу ВЭБа и представителю Ротенберга.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: ОАО «РЖД»
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