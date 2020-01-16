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Бизнес ,  
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ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

ВЭБ и Аркадий Ротенберг договорились о реализации проекта «Понтон» — они создают инфраструктурного подрядчика на базе «Мостотреста», ТЭК «Мосэнерго» и «Группы 1520». Небольшую долю в холдинге может получить профильный инвестор
Аркадий Ротенберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Создание совместного предприятия (СП) «Стройпроектхолдинга» Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ в области инфраструктурного строительства, о котором они договорились в июне 2019 года, будет происходить на базе группы «Нацпроектстрой», рассказал РБК источник, знакомый с планами ВЭБа.

По его словам, на первом этапе создания СП госкорпорация выдаст структуре Ротенберга бридж-кредит на 29,8 млрд руб., который позволит ей рассчитаться по долгам. Это один из возможных сценариев реализации сделки, сказал РБК источник, близкий к одной из ее сторон, отказавшись от деталей.

ВЭБ и «Стройпроектхолдинг» в ходе Петербургского экономического форума 7 июня подписали меморандум о взаимопонимании в целях развития бизнеса в сфере инфраструктурного строительства. Этот меморандум направлен на реализацию национальных проектов в рамках майских указов президента Владимира Путина, сказал один из собеседников РБК. По его словам, группа «Нацпроектстрой» была создана как раз для этого.

Что войдет в «Нацпроектстрой»

Согласно данным СПАРК, ГК «Нацпроектстрой» создана в ноябре 2019 года и только 3 декабря была поставлена на налоговый учет.

СП создается в рамках реализации проекта «Понтон», который предполагает создание на базе активов группы компаний «Мостотрест» (крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры, подконтролен Ротенбергу) и «ТЭК Мосэнерго» (принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю), а также «Группы компаний 1520» (главный строительный подрядчик РЖД, подконтрольный Алексею Крапивину, один из его бывших партнеров, Валерий Маркелов, в конце 2018 года был арестован по подозрению в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко) строительного холдинга, обладающего «уникальными технологиями и компетенциями в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования объектов транспортной, энергетической и городской инфраструктуры», рассказал источник РБК.

Сейчас единственный акционер «Нацпроектстроя» — закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Легион», который находится под управлением компании «Эвокорп». «Эвокорп» принадлежит Максиму Викторову. Она выступает управляющей компанией нескольких ПИФов, которые являются собственниками крупнейшего в Европе океанариума «Москвариум» на ВДНХ и девелоперской компании «РГ-Девелопмент». После того как Ротенберг попал под санкции США в 2014 году, он вышел из состава учредителей «РГ-Девелопмента». Собеседник «Коммерсанта» на рынке недвижимости говорил, что в рамках «Эвокорпа» Ротенберг рассчитывал консолидировать девелоперские активы, а представитель бизнесмена это не комментировал.

Предполагается, что ВЭБ войдет в капитал «Нацпроектстроя». У каждого из партнеров (госкорпорации и ЗПИФ «Легион») на первом этапе сделки будет чуть менее 50%.

Первый этап сделки

На первом этапе ВЭБ намерен предоставить компании «ТФК-Финанс», через которую «Стройпроектхолдинг» владеет 94,2% «Мостотреста», бридж-кредит в сумме 29,8 млрд руб. на 12 месяцев под залог этой доли и под поручительство холдинга Ротенберга. Деньги пойдут на рефинансирование долга «Стройпроектхолдинга» и «ТФК-Финанс» перед «Стройгазмонтажом», продолжает источник, не называя размер долга. Кредит будет выдан для «снижения риска несостоятельности» «Стройпроектхолдинга» и «ТФК-Финанса» в случае предъявления требований со стороны «Стройгазмонтажа», которого Ротенберг продал структурам, связанным с «Газпромом», в конце 2019 года за 75 млрд руб.

Предъявление таких требований о погашении задолженности может оказать «негативное влияние» на способность «Мостотреста» исполнять обязательства по действующим и новым контрактам, а также на создание СП с ВЭБом, поясняет собеседник РБК. Затем бридж-кредит планируется погасить, в том числе с помощью средств, которые госкорпорация внесет в совместное предприятие.

ВЭБ и Ротенберг создадут крупнейшего инфраструктурного подрядчика
Бизнес

Летом Ротенберг говорил РБК, что область инфраструктурного строительства остается для него ключевым бизнесом, который он планирует развивать: «У нас есть релевантный опыт, и мне эта сфера крайне интересна. СП охватывает всю цепочку реализации инфраструктурных проектов: от проектирования и финансирования до непосредственно постройки и эксплуатации». Это соответствует практике крупнейших международных компаний, оперирующих в секторе инфраструктурного строительства, а компании — участницы СП получают значительные преимущества, так как компетенции одного партнера дополняют другого, указывал он.

Второй этап сделки

После того как ВЭБ выдаст структурам Ротенберга бридж-кредит, создание совместного предприятия будет проходить так, рассказывает собеседник РБК:

  • Сначала планируется провести допэмиссию «Нацпроектстроя», увеличивающую его уставный капитал с 20 млн до 673 млн руб., которую выкупят ВЭБ (денежными средствами на сумму до 336 млн руб.) и «Легион» (на 317 млн руб. — деньгами и активами). В итоге они получат по 49,9% в компании, а еще 0,2% приобретет юридическое лицо, в отношении которого отсутствуют санкционные риски. Привлеченные деньги пойдут на проведение финансовой, налоговой, юридической экспертизы и рыночной оценки активов «Мостотреста», «ТЭК Мосэнерго» и «Группы компаний 1520».
  • Затем уставный капитал «Нацпроектстроя» будет увеличен на сумму не менее 100 млрд руб., из которых ВЭБ предоставит до 50 млрд руб. (деньгами), а «Легион» — активами, также на сумму не менее 50 млрд руб. Это необходимо для приобретения и консолидации на балансе СП «Мостотреста» и «ТЭК Мосэнерго», для реализации новых проектов и приобретения активов «Группы компаний 1520».
  • Кроме того, предполагается участие в допэмиссии «Нацпроектстроя» еще одного профильного инвестора, в отношении которого отсутствуют санкционные риски. В итоге ВЭБ и «Легион» в совместном предприятии получат по 43%, профильный инвестор — 14%, а миноритарий, появившийся в ходе первого этапа допэмиссии, — 0,01%.

Риски сделки и условия выхода ВЭБа из СП

Выход ВЭБа из совместного предприятия будет обеспечен в рамках пут-опциона с «Мостотрестом», предусматривающего, что госкорпорация может предъявить требование о выкупе своей доли по истечении двух или четырех лет (до конца 2023 года) или в случае нарушения «целевого использования средств», предоставленных ВЭБом, условий акционерного соглашения и бридж-кредита, а также сроков завершения формирования СП.

При этом предоставление бридж-кредита структурам Ротенберга «не в полной мере» соответствует меморандуму о финансовой политике ВЭБа, которая предполагает, что госкорпорация участвует в реализации проектов при условии прогнозируемой по результатам экспертизы проекта возвратности выданного займа, говорит источник РБК, знакомый с планами банка. Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов). К тому же реализация залога акций «Мостотреста», которые будут обеспечивать этот бридж-кредит, «несет в себе санкционные риски», добавляет он.

Правление ВЭБа на основании рекомендации кредитного комитета госкорпорации 20 декабря приняло решение одобрить участие в этих сделках со структурами Ротенберга и вынесло на рассмотрение набсовета (его возглавляет Дмитрий Медведев, ушедший в отставку с поста премьера 15 января) вопрос об участии в СП, включая предоставление бридж-кредита, утверждает источник.

Представитель Ротенберга отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБа.

Авторы: Тимофей Дзядко, Петр Канаев
Теги: Ротенберг, ВЭБ, Шувалов
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