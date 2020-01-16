ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

ВЭБ и Аркадий Ротенберг договорились о реализации проекта «Понтон» — они создают инфраструктурного подрядчика на базе «Мостотреста», ТЭК «Мосэнерго» и «Группы 1520». Небольшую долю в холдинге может получить профильный инвестор

Аркадий Ротенберг (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Создание совместного предприятия (СП) «Стройпроектхолдинга» Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ в области инфраструктурного строительства, о котором они договорились в июне 2019 года, будет происходить на базе группы «Нацпроектстрой», рассказал РБК источник, знакомый с планами ВЭБа.

По его словам, на первом этапе создания СП госкорпорация выдаст структуре Ротенберга бридж-кредит на 29,8 млрд руб., который позволит ей рассчитаться по долгам. Это один из возможных сценариев реализации сделки, сказал РБК источник, близкий к одной из ее сторон, отказавшись от деталей.

ВЭБ и «Стройпроектхолдинг» в ходе Петербургского экономического форума 7 июня подписали меморандум о взаимопонимании в целях развития бизнеса в сфере инфраструктурного строительства. Этот меморандум направлен на реализацию национальных проектов в рамках майских указов президента Владимира Путина, сказал один из собеседников РБК. По его словам, группа «Нацпроектстрой» была создана как раз для этого.

Что войдет в «Нацпроектстрой» Согласно данным СПАРК, ГК «Нацпроектстрой» создана в ноябре 2019 года и только 3 декабря была поставлена на налоговый учет. СП создается в рамках реализации проекта «Понтон», который предполагает создание на базе активов группы компаний «Мостотрест» (крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры, подконтролен Ротенбергу) и «ТЭК Мосэнерго» (принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю), а также «Группы компаний 1520» (главный строительный подрядчик РЖД, подконтрольный Алексею Крапивину, один из его бывших партнеров, Валерий Маркелов, в конце 2018 года был арестован по подозрению в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко) строительного холдинга, обладающего «уникальными технологиями и компетенциями в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования объектов транспортной, энергетической и городской инфраструктуры», рассказал источник РБК. Сейчас единственный акционер «Нацпроектстроя» — закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Легион», который находится под управлением компании «Эвокорп». «Эвокорп» принадлежит Максиму Викторову. Она выступает управляющей компанией нескольких ПИФов, которые являются собственниками крупнейшего в Европе океанариума «Москвариум» на ВДНХ и девелоперской компании «РГ-Девелопмент». После того как Ротенберг попал под санкции США в 2014 году, он вышел из состава учредителей «РГ-Девелопмента». Собеседник «Коммерсанта» на рынке недвижимости говорил, что в рамках «Эвокорпа» Ротенберг рассчитывал консолидировать девелоперские активы, а представитель бизнесмена это не комментировал.

Предполагается, что ВЭБ войдет в капитал «Нацпроектстроя». У каждого из партнеров (госкорпорации и ЗПИФ «Легион») на первом этапе сделки будет чуть менее 50%.