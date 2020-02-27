Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

Дмитрий Захарченко (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости )

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение в особо крупном взяточничестве бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко, уже отбывающему наказание за взятку. Об этом сообщил РБК адвокат подзащитного Александр Горбатенко.

«Вчера моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 290 УК России (получение взятки)», — отметил адвокат. Следствие считает, что это произошло в период с 2007 по 2016 год.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России.

Как поясняет «Интерфакс», речь идет о взятке, которую Захарченко получил от группы бизнесменов — Бориса Ушеровича, Валерия Маркелова, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц экс-полицейского — Василия Кретинина и Виктора Белевцова. Общая сумма взятки оценивается в 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 руб. 27 коп.

В марте 2019 года СК России попросил заочно арестовать предпринимателя Дмитрия Моторина, совладельца группы компаний «1520» Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. Станкевич и Ушерович обвиняются в получении взятки, а Моторин — в даче взятки в особо крупном размере, они были объявлены в розыск.

Кроме того, в октябре 2018 года по делу Захарченко был арестован член совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерий Маркелов. Следствие считает, что именно от него поступила большая часть средств, изъятых в квартире полковника. Адвокат Виктор Белевцов, который был доверенным лицом Захарченко, также находится под арестом.

Дмитрия Захарченкр арестовали в сентябре 2016 года. Первоначально его обвинили в получении 7 млн руб. в качестве взятки от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Впоследствии у его семьи нашли наличные деньги на сумму 8,5 млрд руб. Имущество его семьи и бывших жен передали государству. В частности, речь шла об 11 квартирах, четырех машинах и слитке золота. Гособвинение запросило для Захарченко 15,5 года колонии.

В июне 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Захарченко также лишили государственных наград и на два года запретили занимать руководящие должности в государственных органах.