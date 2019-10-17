Суд смягчил приговор экс-полковнику МВД Захарченко

Суд убрал из обвинения признак «в группе лиц по предварительному сговору», уменьшив ранее назначенный тюремный срок на полгода

Дмитрий Захарченко (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Московский городской суд смягчил на полгода приговор экс-полковнику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко, сообщает ТАСС. Таким образом, срок приговора снизился с 13 до 12,5 года.

Судья, оглашая приговор, сообщил, что из обвинения убрали признак «в группе лиц по предварительному сговору», прописанный в ч. 6 ст. 290 УК РФ. «Назначить по совокупности преступлений 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима», — постановил судья.

Захарченко во время заседания подробно разбирал свой приговор, пытаясь доказать суду необоснованность предъявленных ему обвинений. В сумме выступление экс-полковника вышло на 11 часов, отмечает агентство.

Прокурор просил отменить оправдательную часть приговора Захарченко по эпизоду получения взятки от ресторатора Меди Дусса и направить ее на новое рассмотрение в ином составе суда. Адвокаты бывшего силовика ходатайствовали об отмене обвинительного приговора и просили вынести оправдательный.