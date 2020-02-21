Экс-президент банка «ФК Открытие» возглавил СП Ротенберга и ВЭБа
Гендиректором АО «Группа компаний Нацпроектстрой» стал Рубен Аганбегян, следует из данных базы СПАРК. Соответствующие изменения были внесены 20 февраля.
На базе «Нацпроектстроя» создается совместное предприятие ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинга» Аркадия Ротенберга в области инфраструктурного строительства. Источник РБК говорил, что на первом этапе создания СП госкорпорация выдаст структуре Ростенберга бридж-кредит на 29,8 млрд руб., за счет которого она сможет рассчитаться по долгам.
РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБа.
Рубен Аганбегян — сын известного экономиста Абела Аганбегяна. Ему 48 лет, он работал в PwC, Credit Suisse, был управляющим директором по проектному финансированию и руководителем инвестиционно-банковского управления в компании «Тройка Диалог», работал в группе «Ренессанс Капитал».