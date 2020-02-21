Экс-президент банка «ФК Открытие» возглавил СП Ротенберга и ВЭБа

В 2010-2012 годах он возглавлял Московскую биржу, после чего перешел в группу «Открытие», где входил в совет директоров ОАО «Открытие Холдинг» и был президентом банка «Открытие».

Согласно данным СПАРК, ГК «Нацпроектстрой» создана в ноябре 2019 года и только 3 декабря была поставлена на налоговый учет. СП создается в рамках реализации проекта «Понтон», который предполагает создание на базе активов группы компаний «Мостотрест» (крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры, подконтролен Ротенбергу) и «ТЭК Мосэнерго» (принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю), а также «Группы компаний 1520» (главный строительный подрядчик РЖД, подконтрольный Алексею Крапивину) строительного холдинга, обладающего «уникальными технологиями и компетенциями в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования объектов транспортной, энергетической и городской инфраструктуры», рассказывал источник РБК.