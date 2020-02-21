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Бизнес ,  
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Экс-президент банка «ФК Открытие» возглавил СП Ротенберга и ВЭБа

Главой группы компаний «Нацпроектстрой» стал Рубен Аганбегян. На базе «Нацпроектстроя» создается совместное предприятие ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинга» Аркадия Ротенберга
Рубен Аганбегян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Гендиректором АО «Группа компаний Нацпроектстрой» стал Рубен Аганбегян, следует из данных базы СПАРК. Соответствующие изменения были внесены 20 февраля.

На базе «Нацпроектстроя» создается совместное предприятие ВЭБ.РФ и «Стройпроектхолдинга» Аркадия Ротенберга в области инфраструктурного строительства. Источник РБК говорил, что на первом этапе создания СП госкорпорация выдаст структуре Ростенберга бридж-кредит на 29,8 млрд руб., за счет которого она сможет рассчитаться по долгам.

РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБа.

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Бизнес

Рубен Аганбегян — сын известного экономиста Абела Аганбегяна. Ему 48 лет, он работал в PwC, Credit Suisse, был управляющим директором по проектному финансированию и руководителем инвестиционно-банковского управления в компании «Тройка Диалог», работал в группе «Ренессанс Капитал».

В 2010-2012 годах он возглавлял Московскую биржу, после чего перешел в группу «Открытие», где входил в совет директоров ОАО «Открытие Холдинг» и был президентом банка «Открытие».

Согласно данным СПАРК, ГК «Нацпроектстрой» создана в ноябре 2019 года и только 3 декабря была поставлена на налоговый учет. СП создается в рамках реализации проекта «Понтон», который предполагает создание на базе активов группы компаний «Мостотрест» (крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры, подконтролен Ротенбергу) и «ТЭК Мосэнерго» (принадлежит сыну Аркадия Ротенберга Игорю), а также «Группы компаний 1520» (главный строительный подрядчик РЖД, подконтрольный Алексею Крапивину) строительного холдинга, обладающего «уникальными технологиями и компетенциями в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и финансирования объектов транспортной, энергетической и городской инфраструктуры», рассказывал источник РБК.

Авторы: Константин Нагаев, Евгений Калюков
Теги: Аганбегян, ВЭБ, Аркадий Ротенберг
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