Совладельца «1520» арестовали за взятку в ₽2,4 млрд полковнику Захарченко

Суд заочно арестовал совладельца компании «1520» Бориса Ушеровича по делу о взятке «полковнику-миллиардеру» МВД Дмитрию Захарченко. Ушерович и еще двое фигурантов дела скрылись за границей, считает следствие

Дмитрий Захарченко (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца компании «1520» Бориса Ушеровича по делу о взятке полковнику антикоррупционного управления МВД Дмитрию Захарченко в размере 2,39 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.

Ушерович объявлен в международный розыск по линии Интерпола, поскольку, предположительно, скрылся за рубежом: 24 сентября 2018 года он выехал в Турцию и с тех пор не появлялся в России, следует из изученных в суде документов. Помимо российского у Ушеровича есть гражданства Израиля и Кипра. Предприниматель владеет дорогостоящей недвижимостью в России и за рубежом; кроме того, он ранее судим: в 1988 году суд признал 17-летнего на тот момент Ушеровича виновным в краже и дал ему год условно.

Ушеровичу вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК); по версии следствия, деньги он передавал Захарченко по частям и в течение длительного времени, рассказал представитель СКР.

После задержания полковника в 2016 году (ему тогда вменяли другие преступления) Ушерович «стал принимать меры незаконного воздействия на очевидцев», заявил следователь, не уточнив, что он имеет в виду.

К своему ходатайству следователь приложил помимо прочего протоколы допросов Захарченко и члена совета директоров «Росжелдорпроекта», второго совладельца «1520» Валерия Маркелова — эти документы, по мнению СКР, подтверждают причастность Ушеровича к преступлениям.