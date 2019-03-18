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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,16%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Совладельца «1520» арестовали за взятку в ₽2,4 млрд полковнику Захарченко
Суд заочно арестовал совладельца компании «1520» Бориса Ушеровича по делу о взятке «полковнику-миллиардеру» МВД Дмитрию Захарченко. Ушерович и еще двое фигурантов дела скрылись за границей, считает следствие
Дмитрий Захарченко (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца компании «1520» Бориса Ушеровича по делу о взятке полковнику антикоррупционного управления МВД Дмитрию Захарченко в размере 2,39 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.

Ушерович объявлен в международный розыск по линии Интерпола, поскольку, предположительно, скрылся за рубежом: 24 сентября 2018 года он выехал в Турцию и с тех пор не появлялся в России, следует из изученных в суде документов. Помимо российского у Ушеровича есть гражданства Израиля и Кипра. Предприниматель владеет дорогостоящей недвижимостью в России и за рубежом; кроме того, он ранее судим: в 1988 году суд признал 17-летнего на тот момент Ушеровича виновным в краже и дал ему год условно.

Ушеровичу вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК); по версии следствия, деньги он передавал Захарченко по частям и в течение длительного времени, рассказал представитель СКР.

После задержания полковника в 2016 году (ему тогда вменяли другие преступления) Ушерович «стал принимать меры незаконного воздействия на очевидцев», заявил следователь, не уточнив, что он имеет в виду.

К своему ходатайству следователь приложил помимо прочего протоколы допросов Захарченко и члена совета директоров «Росжелдорпроекта», второго совладельца «1520» Валерия Маркелова — эти документы, по мнению СКР, подтверждают причастность Ушеровича к преступлениям.

Адвокат Ушеровича Лариса Каштанова в ходе заседания указывала, что следствие не привело достаточно доказательств, что он действительно скрылся.

Кроме Ушеровича, СКР в понедельник ходатайствовал о заочном аресте по этому делу предпринимателя Дмитрия Моторина и бывшего члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. Станкевич уехал в Вену осенью 2016 года, следствие считает, что он скрывается на территории США.

Дело полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года; он работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где исполнял обязанности начальника управления «Т» (оно занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере и сейчас упразднено). Захарченко вменяли получение взятки 7 млн руб. от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию вывода средств из Нота-банка.

Офицер получил известность как «полковник-миллиардер»: при обыске в квартирах и авто самого Захарченко и его родных нашли наличные в разной валюте на сумму порядка 9 млрд руб. и золотой слиток (сейчас все это вместе с 27 объектами недвижимости и четырьмя автомобилями семьи Захарченко обращено в доход государства). В дальнейшем Захарченко вменили еще несколько эпизодов взяток, однако речь шла о существенно меньших суммах, чем были изъяты. В течение двух лет о происхождении суммы в 9 млрд руб. ничего не было известно.

В октябре прошлого года был задержан Маркелов. Следствие считает, что существенная часть изъятых у Захарченко денег была передана полковнику Маркеловым (речь шла о сумме не менее 2 млрд руб.): полицейский фактически выполнял функции главы службы безопасности группы компаний, созданных Маркеловым и партнерами.

«1520» — компания, занимающаяся проектированием и строительством железных дорог, крупный подрядчик РЖД. В 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Дмитрий Захарченко, взятка, коррупция
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