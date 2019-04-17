Из капитала крупнейшего подрядчика РЖД вышел фигурант дела Захарченко

Совладелец Группы компаний «1520» (крупнейший строительный подрядчик РЖД) Алексей Крапивин удвоил долю в компании, доведя свой пакет до 56,66%. Это следует из данных ЕГРЮЛ, которые были обновлены 15 апреля. Согласно реестру, ему перешла доля (28,33%) другого давнего совладельца, Валерия Маркелова.
Маркелова арестовали в октябре 2018 года по подозрению в даче взяток полковнику Дмитрию Захарченко. Представитель «1520» отказался от комментариев. Адвокат Маркелова Роман Воронин на вопрос РБК не ответил, с Крапивиным связаться не удалось.
Крапивин — гендиректор «1520» и сын Андрея Крапивина, советника экс-главы РЖД Владимира Якунина, который ушел в отставку в августе 2015 года. Крапивину-старшему и его партнерам исторически принадлежали крупнейшие подрядчики РЖД. Ни смена руководства железнодорожной монополии, ни смерть Андрея Крапивина в апреле 2015 года не помешали этим компаниям получать новые контракты. Помимо головной одноименной компании в группу «1520» входят проектные «Росжелдорпроект», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс» и строительные «Бамстроймеханизация», «Форатек Энерготрансстрой», «Мостоотряд-47» и «Энергомонтаж».
«Бамстроймеханизация» неоднократно получала контракты РЖД на модернизацию БАМ и Транссиба. В 2014 году ей достался крупнейший в то время контракт монополии на 133,5 млрд руб. Акционеры «1520» заняли первое место в списке «Короли госзаказа-2018» по версии Forbes, общую сумму полученных ими господрядов журнал оценил в 218,2 млрд руб.
Партнеры под арестом
Вторым крупнейшим акционером «1520» является Борис Ушерович (ему принадлежит 28,33%). 18 марта Ушерович был заочно арестован по тому же делу, что и Маркелов, — по подозрению в даче взятки полковнику Дмитрию Захарченко. Ушерович объявлен в международный розыск по линии Интерпола, он, предположительно, скрылся за рубежом, говорилось в материалах дела. Маркелов и Ушерович были деловыми партнерами отца Алексея Крапивина Андрея. Еще 15,01% «1520» — у Юрия Ободовского. Согласно данным ЕГРЮЛ, Ушерович и Ободовский сохранили доли в компании.