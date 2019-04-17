Из капитала крупнейшего подрядчика РЖД вышел фигурант дела Захарченко

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,09 -0,17 EUR Бирж. 72,32 -0,31 Brent 71,19 +0,13% USD Нал. 64,62 63,67 EUR Нал. 72,96 72,00 USD ЦБ 64,24 0 EUR ЦБ 72,65 -0,05 EUR/USD 1,1283 -0,0020 BTC/USD Бирж. 5 244,80 +9,70 IMOEX 2 559,84 +0,58% RTSI 1 255,45 +0,68% DJIA 26 452,66 +0,26% Nasdaq 8 000,23 +0,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,73%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,73%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 64,24 (0) Quote, 16 апр, 13:13
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 72,65 (-0,05) Quote, 16 апр, 13:13
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда Политика, 09:31 Из капитала крупнейшего подрядчика РЖД вышел фигурант дела Захарченко Бизнес, 09:19 В Красноярском крае автобус столкнулся с тепловозом Общество, 09:16 Цена барреля Brent впервые с ноября превысила $72 Финансы, 09:01 Каким будет рынок такси в России к 2025 году Pro, 09:00 Трамп в твите «похоронил» своих соперников-демократов на выборах-2020 Политика, 08:51 Как хорошо вы ориентируетесь в литературной Москве. Тест РБК и AFI Development, 08:47 ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200 Экономика, 08:40 Семь перспективных b2b-рынков в России Pro, 08:37 При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погибли четыре человека Общество, 08:32 При ракетном обстреле столицы Ливии погибли четыре человека Общество, 08:30 Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи Общество, 08:00 «Коммерсантъ» узнал о возможном уходе Матвиенко из Совфеда Политика, 07:59 Власти Пусана конфисковали врезавшийся в мост российский сухогруз Общество, 07:57
Бизнес ,  
0 
Из капитала крупнейшего подрядчика РЖД вышел фигурант дела Захарченко
Совладелец крупнейшего подрядчика РЖД — Группы компаний «1520» — Алексей Крапивин консолидировал контрольный пакет группы. Это может быть подготовкой к продаже группы ВЭБ.РФ, отмечают эксперты
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Совладелец Группы компаний «1520» (крупнейший строительный подрядчик РЖД) Алексей Крапивин удвоил долю в компании, доведя свой пакет до 56,66%. Это следует из данных ЕГРЮЛ, которые были обновлены 15 апреля. Согласно реестру, ему перешла доля (28,33%) другого давнего совладельца, Валерия Маркелова.

Маркелова арестовали в октябре 2018 года по подозрению в даче взяток полковнику Дмитрию Захарченко. Представитель «1520» отказался от комментариев. Адвокат Маркелова Роман Воронин на вопрос РБК не ответил, с Крапивиным связаться не удалось.

Крапивин — гендиректор «1520» и сын Андрея Крапивина, советника экс-главы РЖД Владимира Якунина, который ушел в отставку в августе 2015 года. Крапивину-старшему и его партнерам исторически принадлежали крупнейшие подрядчики РЖД. Ни смена руководства железнодорожной монополии, ни смерть Андрея Крапивина в апреле 2015 года не помешали этим компаниям получать новые контракты. Помимо головной одноименной компании в группу «1520» входят проектные «Росжелдорпроект», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс» и строительные «Бамстроймеханизация», «Форатек Энерготрансстрой», «Мостоотряд-47» и «Энергомонтаж».

«Бамстроймеханизация» неоднократно получала контракты РЖД на модернизацию БАМ и Транссиба. В 2014 году ей достался крупнейший в то время контракт монополии на 133,5 млрд руб. Акционеры «1520» заняли первое место в списке «Короли госзаказа-2018» по версии Forbes, общую сумму полученных ими господрядов журнал оценил в 218,2 млрд руб.

Партнеры под арестом

Вторым крупнейшим акционером «1520» является Борис Ушерович (ему принадлежит 28,33%). 18 марта Ушерович был заочно арестован по тому же делу, что и Маркелов, — по подозрению в даче взятки полковнику Дмитрию Захарченко. Ушерович объявлен в международный розыск по линии Интерпола, он, предположительно, скрылся за рубежом, говорилось в материалах дела. Маркелов и Ушерович были деловыми партнерами отца Алексея Крапивина Андрея. Еще 15,01% «1520» — у Юрия Ободовского. Согласно данным ЕГРЮЛ, Ушерович и Ободовский сохранили доли в компании.

Консолидация контроля в «1520» произошла в день, когда появилась информация о готовящейся продаже этой группы. 15 апреля газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на источники, что ВЭБ.РФ решил стать серьезным участником рынка инфраструктурного строительства и может купить значительную долю в «1520», а также более чем блокирующий пакет в компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. По данным издания, в каждой из этих компаний госкорпорация может приобрести от 30 до 49%, заплатив от 30 млрд до 130 млрд руб.

Общество
СК задержал еще одного подозреваемого по делу полковника Захарченко

ВЭБ.РФ претендует на контрольный пакет группы «1520», но предполагается заключение акционерного соглашения, согласно которому операционное управление останется за существующими акционерами и их командой, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.

«На фоне разговоров о возможной сделке с ВЭБ.РФ консолидация контрольного пакета — логичный шаг, позволяющий сразу приобрести контроль в холдинге», — сказал РБК адвокат Forward Legal Карим Файзрахманов. Выкуп доли Маркелова может быть также направлен на защиту будущей сделки от рисков, связанных с арестом совладельца компании, и возможных обеспечительных мер в отношении его доли, добавил он.

«Исходя из нашего опыта, часто владельцы компаний консолидируют доли перед продажей на одном лице. Причиной такой консолидации может являться желание структурировать сделку продажи доли таким образом, чтобы минимизировать риски и издержки как для продавцов, так и для покупателя», — согласился партнер PB Legal Александр Панин.

В пресс-службе ВЭБ.РФ в ответе на запрос РБК о подготовке сделки по покупке «1520» и консолидации ее контрольного пакета сообщили, что слухи не комментируют.

Авторы: Галина Казакулова, Тимофей Дзядко
Теги: РЖД, ВЭБ, Шувалов
Материалы по теме
В Москве арестовали «короля госзаказа» Валерия Маркелова
Общество
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Бизнес
Акции «Мостотреста» выросли на фоне возможной продажи доли в компании ВЭБ
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter