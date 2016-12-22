В Москве арестовали «короля госзаказов» Валерия Маркелова

Член совета директоров «Росжелдорпроекта» арестован на два месяца. По данным следствия, Маркелов причастен к даче взяток полковнику Дмитрию Захарченко. Ранее Forbes назвал Маркелова «королем госзаказа»

Валерий Маркелов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Суд арестовал члена совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерия Маркелова на два месяца, до 1 декабря 2018 года, в рамках расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщила пресс-секретарь Бассманного суда Юнона Царева.

Как рассказал «Росбалту» источник в спецслужбах, Маркелов был задержан в Сочи, затем его доставили в Москву. По данным следствия, большая часть средств, изъятых в квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова: полковник выполнял функции главы службы безопасности группы компаний, созданных Маркеловым и партнерами.

Как указывает«РИА Новости», также в деле фигурирует адвокат Виктор Белевцов, который был доверенным лицом Захарченко. По словам источника агентства, адвокат помог бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой спрятать документы перед обыском в ее квартире в рамках дела о хищениях в ОАО «Электрозавод». По версии следствия, Захарченко предупредил Марчукову о предстоящем обыске. Маркелову вменяется передача взятки (ст. 291 УК), Белевцову — посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК).

В феврале Forbes опубликовал рейтинг королей госзаказа, который возглавили Валерий Маркелов и его деловые партнеры. Бизнесмены выиграли господряды на 218 млрд руб.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его заподозрили в получении взятки в 7 млн руб. Позднее Захарченко вменили еще несколько эпизодов, в частности получение взятки в размере $800 тыс. от хозяина ресторана La Maree. По трем эпизодам расследование было завершено в середине июня 2018 года. При обыске в квартирах и автомобилях семьи Захарченко нашли наличные в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. Происхождение этих денег неизвестно, наличность утратила статус вещдоков. Имущество Захарченко, его родных и знакомых на 9 млрд руб. (в том числе 27 квартир и машиномест, четыре автомобиля, драгоценности) обращено в доход государства.