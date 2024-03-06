«Ведомости» узнали о планах МЧС проверить крупные склады

МЧС намерено внепланово проверить склады площадью более 10 тыс. кв. м и высотой стеллажей для хранения более 5,5 м. Поводом для этого стал пожар на складе Wildberries в Шушарах

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

МЧС попросило правительство России разрешить проверить крупные склады на обеспечение пожарной безопасности, пишут «Ведомости». До конца 2024 года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса.

Поводом для этого стал крупный пожар в логистическом комплексе Wildberries в Шушарах. После него с соответствующей инициативой в МЧС обратился председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Однако, пишет издание со ссылкой на ответ заместителя директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Сергея Дмитриева, проверки могут затронуть все крупные логопарки в России. В ведомстве намерены организовать внеплановые проверки складских объектов, площадь которых превышает 10 тыс. кв. м, а высота стеллажей для хранения — 5,5 м.

Всего в России насчитывается 1500 логопарков классов А и В, рассказал изданию старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. По словам директора по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игоря Кротенкова, площадь почти всех новых складов класса А превышает 10 тыс. кв. м. Эксперты считают, что по этой причине проверки МЧС могут потребовать много времени.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Ликвидировать открытое горение смогли только на следующий день. Площадь сгоревшего склада превысила 110 тыс. кв. м. Погибших не было, пострадала девушка, писали 78.ru и «Фонтанка».





В петербургском Госстройнадзоре говорили об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию этого склада. По данным ведомства, там выдали только заключение о соответствии объекта нормам. В Минпромторге уточняли , что объект не прошел необходимые процедуры для начала работы и не был принят. В Wildberries утверждали о наличии заключения о соответствии склада всем требованиям, в частности пожарным, градостроительным и санитарным.

Источники РБК сообщали, что склад в Шушарах не был застрахован, в отличие от сгоревшего товара. Продавцам были выплачены компенсации на общую сумму 3 млрд руб. Во Всероссийском союзе страховщиков оценили имущественный ущерб от пожара более чем в 10 млрд руб.