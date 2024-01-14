Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries

При пожаре на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Петербургом пострадала девушка, сообщают 78.ru и «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По данным 78.ru, ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя. «Фонтанка» уточняет, что девушке 22 года. Врачи отпустили ее пострадавшую домой.

Склад загорелся утром 13 января. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м, ему присвоили пятый, наивысший ранг сложности. Вечером в МЧС сообщили, что площадь пожара сократилась до 4 тыс. кв. м, ранг сложности понизили до второго.

Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что рассматриваются три версии пожара: занесение источника огня извне неустановленными лицами, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем.

По оценке источника РБК на страховом рынке, ущерб от пожара может достичь 10-11 млрд руб. По словам источника «Известий», все товары на складе сгорели. Владельцы товаров и покупатели получат компенсации, пообещал маркетплейс.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело по факту пожара.