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Стало известно о первой пострадавшей при пожаре на складе Wildberries

«Фонтанка»: при пожаре на складе Wildberries пострадала 22-летняя девушка

При пожаре на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Петербургом пострадала девушка, сообщают 78.ru и «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По данным 78.ru, ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя. «Фонтанка» уточняет, что девушке 22 года. Врачи отпустили ее пострадавшую домой.

Стали известны три версии пожара на складе Wildberries
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Склад загорелся утром 13 января. Пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м, ему присвоили пятый, наивысший ранг сложности. Вечером в МЧС сообщили, что площадь пожара сократилась до 4 тыс. кв. м, ранг сложности понизили до второго.

Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что рассматриваются три версии пожара: занесение источника огня извне неустановленными лицами, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем.

По оценке источника РБК на страховом рынке, ущерб от пожара может достичь 10-11 млрд руб. По словам источника «Известий», все товары на складе сгорели. Владельцы товаров и покупатели получат компенсации, пообещал маркетплейс.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело по факту пожара.

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Wildberries Пожар пострадавшая
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