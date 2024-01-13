Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Фоторепортаж
Огонь охватил крупный склад Wildberries в Шушарах Ленинградской области. Снимки произошедшего — в фоторепортаже РБК
Пожар на крупном складе маркетплейса Wildberries начался утром 13 января. Он находится на Московском шоссе, 153. Общая площадь здания превышает 122 тыс. кв. м., огонь распространился на 70 тыс. кв. м.
Огонь пытаются потушить примерно 270 человек, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Информациии о пострадавших нет, передавало МЧС. У здания склада обрушились крыша и стены, очевидцы рассказывают о «постоянном грохоте»
Вероятной причиной возгорания стала неисправная проводка, рассказали ТАСС в оперативных службах. Собеседник Mash среди сотрудников склада отмечал, что запах жженой проводки был заметен еще в 4 часа утра, сработала пожарная тревога, но этому не придали значения из-за ложных срабатываний, и сирену отключили
По оценке источника РБК, ущерб Wildberries может достичь 11 млрд руб. Это будет сопоставимо сопоставимо с суммой выплат после пожара на складах Ozon в августе 2022 года. Во Всероссийском союзе страховщиков отметили, что до окончания пожара сложно дать точную оценку ущерба
Владельцы товаров и покупатели получат компенсации, пообещал маркетплейс. Товары со склада скроют на сайте Wildberries
В 2021-м компания сообзщала о планах инвестировать в склад 3 млрд руб.