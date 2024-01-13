Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Фоторепортаж

По оценке источника РБК, ущерб Wildberries может достичь 11 млрд руб. Это будет сопоставимо сопоставимо с суммой выплат после пожара на складах Ozon в августе 2022 года. Во Всероссийском союзе страховщиков отметили, что до окончания пожара сложно дать точную оценку ущерба