Wildberries выплатила 3 млрд руб. компенсаций из-за пожара в Шушарах

Склад под Петербургом площадью более 100 тыс. кв. м сгорел в середине января. Компания выплатила продавцам три компенсации на общую сумму 3 млрд руб., это не окончательная сумма

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Wildberries выплатила три компенсации продавцам на общую сумму 3 млрд руб. после пожара на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Средства из третьего транша будут доступны понесшим ущерб с 19 февраля.

«Общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила 3 млрд руб. Два первых транша частичной выплаты компенсации продавцам, чьи товары пострадали на складе в Шушарах, были перечислены 15 и 29 января», — уточнили в компании.

Wildberries сообщила, что сумма выплаты не окончательная и будет уточняться, расчеты выполняются на основе данных в системе компании, поэтому продавцам не нужно подавать какие-либо документы. Если у них возникнут вопросы, компания рассмотрит каждый случай индивидуально.

Возгорание на складе началось утром 13 января. Пожару присвоили пятый, наивысший, ранг сложности. Площадь сгоревшего склада — более 110 тыс. кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день. Погибших не было, 78.ru и «Фонтанка» со ссылкой на источники писали об одной пострадавшей.

В петербургском Госстройнадзоре сообщили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию, было выдано только заключение о его соответствии нормам. В Wildberries говорили о выдаче Госстройнадзором заключения о соответствии склада всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным. Минпромторг отмечал, что склад не прошел все необходимые процедуры для начала работы и не был принят.

Сгоревший на складе товар был застрахован, а вот сам склад — нет, говорили источники РБК. Во Всероссийском союзе страховщиков отмечали, что имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд руб.

В конце января компания сообщила, что в Тосненском районе Ленинградской области к 2025 году появится новый распределительный центр Wildberries на 154 тыс. кв. м. Глава компании Татьяна Бакальчук заявила, что объем инвестиций в него составит 9 млрд руб. В прошлый склад было вложено не менее 3 млрд руб.

В Петербурге компания откроет новый сортировочный центр на 28 тыс. кв. м. Он будет расположен недалеко от сгоревшего склада на Московском шоссе, 143 (у склада был адрес: Московское шоссе, 153).