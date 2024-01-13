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Общество ,  
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Под Петербургом загорелся склад Wildberries

Склад находится в Шушарах, его площадь — более 100 тыс. кв. м. 10 января возле склада произошла драка мигрантов. МЧС рассматривает как одну из версий поджог, сообщил источник РБК

Под Петербургом загорелся склад Wildberries
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Под Петербургом горит расположенный в районе Шушары склад маркетплейса Wildberries. Площадь пожара составляет 50 тыс. кв. м, уточнили в МЧС. В компании сообщили, что людей из здания эвакуировали.

Склад находится на Московском шоссе, 153. Размер горящего комплекса 350 на 350 м, то есть общая площадь — более 122 тыс. кв. м.

В 08:01 пожару присвоили повышенный второй ранг, тогда площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, в 9:02 — четвертый.

В тушении участвуют 25 единиц техники и 112 человек личного состава. В МЧС указали, что данных о пострадавших нет.

В качестве одной из предварительных версий рассматривается поджог складского комплекса, рассказал источник РБК, близкий к МЧС. Он также отметил, что окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы. О том, что следствие рассматривает версию пожара, сообщает также телеграм-канал SHOT.

«Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», — сообщили в телеграм-канале для партнеров компании.

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SHOT пишет, что на складе в момент начала пожара находились не менее тысячи человек, это было время пересменки между ночными и дневными сотрудниками.

Телеканал 78.ru уточняет, что проверку по факту пожара начала прокуратура.

Строительство склада в Шушарах компания начала в 2021 году, в следующем он уже функционировал. Прежде она арендовала склады. Размер инвестиций в проект оценивался в 3 млрд руб. Это один из крупных логистических центров Wildberries.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вечером 10 января, как сообщали телеканал 78.ru и телеграм-канал Baza, у здания склада произошла массовая драка между мигрантами. По данным телеканала, в больницу с колото-резаными ранами попал 33-летний гражданин Азербайджана, работник Wildberries, также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. Против него возбудили уголовное дело.

После этого, передает телеканал, на складе два дня подряд проводились рейды силовиков. Полицейские и сотрудники Росгвардии проверяли документы у сотрудников.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Wildberries Санкт-Петербург пожары МЧС
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