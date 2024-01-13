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Эксклюзивы РБК ,  
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Страховщики оценили ущерб от пожара на складе Wildberries

Страховщики оценили ущерб от пожара на складе Wildberries в 10 млрд руб.
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Страховщики предварительно оценивают ущерб от пожара в 10 млрд руб., источник РБК допустил, что максимальная сумма составит 20 млрд руб. В 2022-м сгорел склад Ozon в Подмосковье, тогда сумма выплат была около 10 млрд руб.
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Ущерб от пожара Wildberries в петербургских Шушарах может быть сопоставим с выплатами после пожара на складе Ozon в Подмосковье в августе 2022 года, то есть речь идет о сумме 10-11 млрд руб., сказал источник РБК на страховом рынке. Аналогичную оценку дает источник «РИА Новости».

Ущерб можно оценить как сопоставимый с потерями от пожара на складе Ozon, исходя из площадей этих объектов и размещенных типов товаров, пояснил собеседник РБК. 

Склад Ozon у деревни Петровское возле Новорижского шоссе в Московской области загорелся 3 августа 2022 года. Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м при площади помещения 75 тыс. кв. м. Огонь потушили через сутки. Пострадали свыше 10 человек.

Ущерб оценили в более чем 10 млрд руб. Всего здание и товары были застрахованы на сумму 17 млрд руб.: в «Альфастраховании» на 6 млрд руб. (здание) и в «Ингосстрахе» — на 11 млрд руб. (содержимое и инвентарь).

«Пока пожар еще не потушен, давать оценку ущерба сложно. По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд руб. Речь идет о страховании самого склада и его содержимого. По мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться», — сообщили РБК во Всероссийском союзе страховщиков.

Страховщики оценили ущерб от пожара на складе Wildberries
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Возгорание на складе в Шушарах началось утром 13 января. МЧС примерно в 11:15 сообщило, что пожар локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Ведомство указывало, что размеры склада — 350 на 350 м, то есть его площадь — 122,5 тыс. кв. м.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали на 70 тыс. кв. м
Общество
Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

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ТАСС сообщил, что предварительная причина возгорания — неисправность проводки. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что пожарная сигнализация там не сработала. «Ее могли отключить, так как накануне было несколько ложных срабатываний», — отметил собеседник.

О пострадавших не сообщалось. Wildberries указывала, что всех сотрудников эвакуировали. Глава петербургского управления МЧС Алексей Аникин рассказал «Известиям», что со склада вывели 350 сотрудников. «Фонтанка» пишет, что столько людей находились в блоке, где хранится упаковочная пленка, там и начался пожар. Всего же на смену в субботу заступили 1,6 тыс. человек.

«Известия» сообщают, что товары, которые поступают в Петербург, отправляют на склад в Уткиной Заводи в самом городе. Источник издания рассказал, что часть сотрудников склада в Шушарах направили на работу туда, остальных собираются уволить. По данным собеседника газеты, все товары на складе сгорели.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Wildberries Шушары Санкт-Петербург пожары страхование
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