Страховщики начали ужесточать условия после пожара на складе Wildberries

Пожар на складе Wildberries в начале 2024 года привели к ужесточению страхования, пишут «Ведомости». Выросли тарифы на страхование складов, изменилась политика оценки объектов, которые страхуют

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Пожар на складе Wildberries 13 января в районе Шушары под Санкт-Петербургом и ряд подобных инцидентов привели к значительным изменениям на рынке страхования, сообщили «Ведомости» 15 февраля со ссылкой на семь источников среди крупных страховых брокеров, страховщиков и консультантов по складской недвижимости.

К примеру, число собственников, которые желают заставить арендатора застраховать склад, за последние два месяца увеличилось в 2,5–3 раза. Спрос на страхование товарно-материальных ценностей также немного вырос.

За январь—февраль собственники складов стали на 20% чаще, чем в ноябре-декабре 2023 года, запрашивать страховки ответственности арендатора или операторов склада. Источник издания пояснил, что при заключении договора аренды ответственность за содержание систем обеспечения склада четко разграничивается между арендатором и собственником.

Страховщики при этом ужесточили подход к таким полисами и поднимают тарифы как при продлении договоров, так и для новых рисков. Так, ставки страхования на рынке аренды складских помещений за последний год выросли почти в два раза, а для арендаторов тарифы увеличились значительнее, чем для собственников.

Собеседники «Ведомостей» также рассказали, что изменилась и политика оценки складских помещений страховщиками: выросло число запросов и требований со стороны страховщиков, а плохо оснащенному объекту с точки зрения пожарной безопасности тяжело найти страховщика для заключения договора.

За последние два года произошло несколько подобных пожаров. В августе 2022 года горел один из подмосковных складов Ozon, его содержимое было застраховано «Ингосстрахом» на 11 млрд руб, а здание — «Альфастрахованием» на 6 млрд руб. В декабре 2022 года в «Мега Химки» в Московской области горел гипермаркет OBI и склад, магазин также был застрахован в «Ингосстрахе».

При этом, по словам нескольких собеседников «Ведомостей», сгоревший склад Wildberries не был застрахован, как и хранящиеся на нем товары. Официально о статусе страховки не сообщали. Ранее источник РБК на страховом рынке сообщал, что ущерб от пожара может составить 10-11 млрд руб. Вероятной причиной инцидента называлась неисправность проводки. Источник РБК указывал, что пожарная сигнализация тогда не сработала.