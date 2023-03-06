Глава Chevron назвал нефтяной рынок более уязвимым из-за санкций

Из-за ограничений против российской нефти расстояние, которое нужно преодолевать танкерам, увеличилось, возможны перебои с поставками, заявил глава Chevron. Рынок газа также ждут долгосрочные изменения, предупредил он

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Российская нефть продолжает попадать на мировой рынок, но логистика стала сложнее и дороже, так как суда вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы доставить сырье и нефтепродукты в страны, которые не ввели санкции. Об этом на ежегодной конференции по энергетике CERAWeek заявил глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт, передает Reuters.

Это сделало рынок нефти более уязвимым в случае неожиданных перебоев с поставками, добавил Вирт.

По словам главы Chevron, мировой рынок природного газа также потерпел структурные изменения после начала боевых действий на Украине и они носят более долгосрочный характер. Вирт напомнил о взрывах на трубопроводах системы «Северный поток». Источники Reuters ранее сообщали, что в ближайшее время Россия не планирует ремонтировать их, но газопроводы могут быть законсервированы для возможной реактивации в будущем.

Эмбарго Евросоюза на поставки по морю российской нефти действует с 5 декабря прошлого года. С того же момента вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его ввели не только европейские страны, но и члены G7 (то есть еще США, Великобритания, Канада и Япония), а также Австралия. Эмбарго на поставки нефтепродуктов из России в ЕС и ценовой потолок для третьих стран ($100 за баррель для светлых нефтепродуктов, включая дизтопливо и бензин, и $40 — для темных) вступило в силу 5 февраля. Ограничения не касаются нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти за рубежом, а также смесей топлива из России с нефтепродуктами из других стран (если их смешали на территории третьих стран).

В ответ на меры в отношении российских энергоносителей Москва запретила продавать газ в иностранной валюте недружественным странам и поставлять нефть лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит.

По состоянию на март 2022 года ЕС импортировал 90% газа, из которых около половины обеспечивала Россия (около 45%). На нее также приходилось около 25% импорта нефти. В марте текущего года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель больше не зависит от российских энергоресурсов.