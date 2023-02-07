ЕС сделал два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты

Евросоюз, который ввел эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России и потолок цен на них, предусмотрел два исключения. Ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов

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Эмбарго на поставки нефтепродуктов из России и предусмотренный им ценовой потолок для третьих стран ($100 за баррель для светлых нефтепродуктов, включая дизтопливо и бензин, и $40 — для темных), заработавшее 5 февраля, не касается нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти за рубежом. Об этом говорится в пояснениях Еврокомиссии, опубликованных на ее сайте.

Потолок цен не будет действовать и в случае смешивания нефтепродуктов из России с нефтепродуктами нероссийского происхождения, приводящего к появлению товара с другим таможенным кодом, отмечает Еврокомиссия. Это означает, что такие нефтепродукты могут продаваться без учета ценовых ограничений, а европейские провайдеры, соответственно, могут беспрепятственно оказывать услуги по их страхованию и транспортировке.

По оценкам Международного энергетического агентства, экспорт нефтепродуктов из России в 2022 году составил 2,85 млн барр. в сутки (около 142 млн т за весь год), из них на ЕС приходилось 1,2 млн барр. в сутки. Россия обеспечивала около 40% импорта Евросоюза, и европейским странам трудно сразу же отказаться от российского сырья.

Почему потребовались исключения

ЕС долгое время в значительной мере зависел от импорта российских нефтепродуктов, отмечали аналитики банка HSBC в январском отчете. В 2021–2022 годах около половины европейского импорта дизельного топлива обеспечивала Россия.

Перед вступлением в силу эмбарго компании ЕС нарастили закупки, стремясь пополнить запасы. В декабре 2022 года импорт дизтоплива ЕС из России достиг максимума в 0,7 млн барр. в день. Теперь Европе предстоит заместить эти объемы.

Еврокомиссия еще летом 2022 года запретила импорт нефти из России в чистом виде (запрет был введен с июня с переходным периодом до 5 декабря 2022 года), а также в составе смесей — так называемых блендов, использование которых достаточно популярно в Европе. Тогда же ЕС разрешил ввозить на свою территорию нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных НПЗ, но на тот момент еще не был введен потолок цен. Этот механизм предполагает, что покупатели из третьих стран должны согласиться покупать их по цене не выше установленного предела либо смириться с тем, что Запад полностью запретит своим компаниям перевозить и страховать это сырье. В новых разъяснениях говорится, что механизм не будет распространяться на нефтепродукты из российской нефти, произведенные в третьих странах или с использованием смесей.

Кто от этого выигрывает

В преддверии вступления в силу эмбарго ЕС европейские импортеры и поставщики из ряда дружественных или нейтральных к России стран стали заранее перестраивать цепочки поставок. Индия, Китай и Турция существенно нарастили импорт сырой нефти из России в 2022 году. Например, по данным Argus Media, Индия увеличила закупки российской эталонной марки Urals с нуля в начале 2022 года более чем до 40% от общего объема их морских поставок к началу осени. В итоге к декабрю 2022 года доля Азии в закупках российской нефти почти удвоилась, превысив 80%.

Эти же три страны увеличили поставки нефтепродуктов на европейский рынок. Так, по данным европейской статистической службы Eurostat, в марте—ноябре 2022 года импорт нефтепродуктов из Китая в ЕС вырос в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года (до 1,6 млн т), из Индии — на 14% (до 4,25 млн т), из Турции — на 6% (до 1,5 млн т). Кроме того, ввоз нефтепродуктов из Сингапура увеличился почти втрое (до 1,6 млн т). Агентство Bloomberg называло Сингапур хабом по реэкспорту российской нефти и нефтепродуктов через смешивание их с другими сортами.

Еще один источник для замещения российских нефтепродуктов в Европе — Ближний Восток. ОАЭ планируют увеличить поставки дизеля во Францию и Германию на 100 тыс. барр. в сутки в 2023 году, а Кувейт — на 50 тыс. барр., а также удвоить экспорт авиационного топлива.

Economist Intelligence Unit ожидает продолжения этой тенденции — Россия будет отправлять больше баррелей в Китай, Индию, на Ближний Восток и в Африку, а Европа будет увеличивать импорт нефти и нефтепродуктов из тех же Индии, Китая, ближневосточных стран и США, сказал телеканалу CNBC аналитик Мэтью Шервуд. Тем не менее, учитывая более длинные маршруты таких замещающих поставок, стоимость этого вида топлива для европейцев может вырасти, предупреждали аналитики HSBC.

В октябре 2022 года Индия занимала третье место среди поставщиков нефтепродуктов в Евросоюз после России и Саудовской Аравии, продавая топлива в европейские страны на $1 млрд (более 1 млн т за месяц). «Я не удивлюсь, если нефтеперерабатывающие компании Индии увеличат экспорт дизельного топлива в Европу», — сказал старший аналитик по нефти S&P Global Сумит Ритолия.

Роль Индии на мировом рынке нефти продолжает расти на фоне вступления в силу западного эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты, сообщило 5 февраля агентство Bloomberg. В январе 2023 года страна ежедневно поставляла в Европу 172 тыс. барр. дизельного топлива с низким содержанием серы, что является максимумом с октября 2021 года и замещает около 25% поставок из России, следует из данных аналитиков Kpler.

Совладельцем второго по размеру НПЗ в Индии, Nayara Energy, является российcкая «Роснефть» (владеет 49,13%), еще 24,565% — у фонда UCP Ильи Щербовича. В начале января 2023 года международный трейдер Trafigura продал долю в этом заводе, после того как вышел из другого совместного проекта с «Роснефтью». Увеличение поставок сырья на этот завод будет зависеть от эффективности, заявил журналистам 6 сентября глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе конференции India Energy Week в Бангалоре. «Все зависит от эффективности. Есть транспорт, есть страховка, банковские ставки. Мы можем поставлять не только из России на Nayara, если в этом есть смысл. Ну, конечно, надо максимально загружать», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).