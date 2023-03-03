Reuters узнал о возможной консервации взорванных «Северных потоков»

В ближайшее время нет планов по ремонту и возобновлению работы «Северных потоков», однако трубопроводы могут быть законсервированы для возможной реактивации в будущем, сообщили источники агентства

Трубопроводные системы и запорные устройства на газоприёмной станции газопровода «Северный поток-2» (Фото: Daniel Reinhardt / dpa / Global Look Press)

Взорванные российские подводные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут быть опечатаны и законсервированы, поскольку в ближайшее время нет планов по их ремонту или возобновлению работы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из российских собеседников агентства, Россия считает проект «похороненным». Двое других заявили, что, хотя взорванные трубопроводы ремонтировать не планируется, они могут быть законсервированы для возможной реактивации в будущем.

Еще один источник подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность сохранения «Северных потоков». Как отмечает Reuters, скорее всего, за этим последует герметизация взорванных концов трубопроводов и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды.

Один из российских источников сообщил, что если сжиженный природный газ (СПГ) из США, которым ЕС компенсирует часть своих российских поставок, станет намного дороже, то Европа, возможно, снова будет готова покупать больше газа у России.

РБК направил запрос в Nord Stream.

Ранее Welt am Sonntag сообщила о планах немецких властей использовать оставшиеся после прокладки «Северного потока-2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки СПГ.

По данным источников, правительство Германии ведет с компанией Nord Stream AG переговоры о покупке более 3 тыс. труб, которые остались после завершения строительства «Северного потока-2» на острове Рюген. Их предлагают использовать для строительства «трубопровода протяженностью чуть менее 40 км, который соединит терминал СПГ недалеко от Рюгена с Лубмином на материке».

Welt указала, что сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, так как Nord Stream AG принадлежит российскому «Газпрому».

Диверсии на «Северных потоках» расследуют Германия, Дания и Швеция. Россия не раз требовала включить ее в группу, однако ее просьбы, по информации российского МИДа, были проигнорированы.

ФРГ, Дания и Швеция не сообщали России о следствии по «Северным потокам» Политика

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о подрыве «Северных потоков», в котором, ссылаясь на анонимный источник, утверждал, что за взрывом стоят США при содействии Норвегии. Автор расследования пояснил, что американский президент Джо Байден боялся, что Германия может отказаться от поддержки санкций против России.

США отвергли обвинения, Россия призвала ООН провести расследование.