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Bloomberg сообщил, что в 2023 году «жажду нефти будет трудно утолить»

Bloomberg: в 2023 году «жажду нефти будет трудно утолить»
Фото: Joel Angel Juarez / Global Look Press
Фото: Joel Angel Juarez / Global Look Press

Надвигающийся кризис показывает, что даже в настоящее время, когда мир осваивает более чистые источники энергии, «жажду нефти будет трудно утолить». В то время как сокращение предложения стало благом для производителей сырой нефти и их инвесторов, это бьет по потребителям и усложняет усилия центральных банков по сдерживанию инфляции, пишет Bloomberg.

Международное экономическое агентство (МЭА) сообщило, что потребление нефти в 2023 году достигнет рекордного уровня, так как предложение не успевает за спросом на фоне спецоперации на Украине, замедления темпов роста добычи на сланцевых месторождениях в США и недостаточных инвестиций в производство.

В четвертом квартале 2023 года ожидается рост цены на нефть до $100 за баррель, поскольку запасы в мире сокращаются, а денежная масса стабилизируется, заявил глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джефф Карри в интервью телеканалу Bloomberg 1 марта.

«Я вполне уверен в том, что мы увидим еще один скачок цен в ближайшие 12–18 месяцев», — заявил он.

По его словам, на это повлияет отмена Китаем строгой политики в отношении COVID-19 и возобновление полноценной работы в стране и ожидаемая в связи с этим перегрузка мировых резервных производственных мощностей.

Генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер рассказал в интервью, что «спрос со стороны Китая [на нефть] очень высок».

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«Мое мнение, коротко говоря, заключается в том, что, возможно, люди недооценивают спрос и переоценивают производство в США», — сказал главный экономист trader Trafigura Group в кулуарах Международной конференции Energy Week Саад Рахим.

Добыча в сланцевых бассейнах растет медленнее, поскольку у производителей заканчиваются удобные участки для бурения. Производство в США упало в начале пандемии и до сих пор примерно на 800 000 барр. в день ниже рекордных 13,1 млн, достигнутых в начале 2020 года. По данным исследовательской компании Enverus, в этом году рост, вероятно, составит около 560 000 барр. в день.

Замедление происходит даже на фоне того, что Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. и другие компании выкачивают больше нефти из Пермского бассейна в Западном Техасе и Нью-Мексико. Генеральный директор Chevron Майк Вирт заявил 1 марта в интервью Bloomberg Television, что глобальные свободные производственные мощности ограничены, а рост предложения сланцевой нефти в США вряд ли сможет восполнить дефицит, если спрос начнет расти в конце этого года, в результате чего ОПЕК останется главным мировым производителем.

Ранее основатель Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что мировые цены на нефть в последние месяцы упали слишком сильно, а потому уже в 2023 году на фоне восстановления спроса на нефть в Китае баррель вновь подорожает до $140.

«Открытие Китая приведет к гораздо более сильному росту спроса на нефть, чем ожидалось ранее», — полагает он.

По его оценке, благодаря восстановлению экономики Китая мировой спрос на нефть может вырасти на 4 млн барр. в сутки, тогда как обычно среднегодовой рост составлял вчетверо меньше. В связи с этим даже отсутствие проблем с поставками на мировой рынок нефти из России не задержит роста цен.

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