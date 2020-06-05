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Бизнес ,  
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Урбанисты увидели риск закрытия 30% кафе и салонов красоты в Москве

Московский центр урбанистики Сергея Капкова оценил риски закрытия компаний из сферы услуг в Москве до конца лета. Самый реалистичный сценарий — закрытие 27% предприятий. Вакантными к осени окажутся 1,3 млн кв м недвижимости
Фото: Елена Верещака / ТАСС
Фото: Елена Верещака / ТАСС

При сохранении текущих мер поддержки бизнеса в Москве до конца лета рискуют закрыться почти 9 тыс. компаний сферы услуг, годовая выручка которых превышает 60 млрд руб. Такой прогноз в исследовании Московского центра урбанистики называется базовым и самым вероятным. РБК ознакомился с исследованием.

Урбанисты изучили сервисные отрасли наиболее пострадавшие из-за простоя в марте-мае 2020 года — общепит, фитнес, бытовые услуги и т.п. Всего было проанализировано более 32 тыс. компаний, в которых работают более 279 тыс. человек. Больше 90% анализируемых компаний относятся к малому и среднему бизнесу.

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Кто и как считал

Московский центр урбанистики основал в 2019-м году бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков. Компания специализируется на исследовании разных аспектов городской жизни и реализации проектов преобразования территорий. Среди проектов компании: комплексное преобразование моногорода Первоуральск в Свердловской области, комплексное развитие территории геопарка «Торатау» в Башкирии, мониторинг районов Москвы по различным индикаторам.

Авторы исследования проанализировали девять отраслей сферы услуг: ателье и ремонт одежды; бытовое обслуживание (включая дома быта и др.); beauty-услуги (парикмахерские, барбершопы, ногтевые студии, массажные кабинеты и др.); общественное питание (кафе, рестораны, бары, столовые, фаст-фуд и др.); прачечные и химчистки; ремонт (телефонов, компьютеров, бытовой техники, велосипедов); ремонт обуви; фитнес (студии, фитнес-клубы, тренажерные залы и др.); фотоуслуги.

Вероятность выживания и скорейшего восстановления бизнеса каждой компании была оценена, исходя из семи следующих параметров:

  • устойчивость отрасли;

  • размер предприятия (микро, малый, средний или крупный бизнес);

  • принадлежность к сети (франчайзинговая или собственная сеть, ее размер, вероятность помощи франчайзера своим франчайзи);

  • попадание в список системообразующих компаний;

  • расположение предприятия для оценки ставок аренды;

  • расстояние до ближайшего метро;

  • население в зоне 10-минутной доступности.

Основные источники данных исследования: СПАРК-Интерфакс, Tinkoff CoronaIndex, Сбериндексы, расчеты на основе OpenStreetMap, портал открытых данных Правительства Москвы, «РБК Исследования рынков», данные по мобильности населения от мобильных операторов, ассоциация операторов фитнес-индустрии, СМИ (Financial Times, The Economist, The New York Times)

Четыре сценария закрытий

Урбанисты составили четыре сценария развития кризиса на рынке услуг Москвы. Самым вероятным авторы исследования считают базовый прогноз, по которому столичная сфера-услуг может потерять более 27% компаний. Базовый сценарий, согласно исследованию, реализуется при сохранении текущих мер поддержки. По этому сценарию доходы населения по итогам второго и третьего квартала сократятся на 5-7%, а покупательская активность по итогам лета составит 70% от докризисного уровня.

При реализации позитивного сценария закроется не более 8,1% компаний сферы услуг Москвы. Это возможно при существенном расширении мер господдержки, росте доли компаний, которые сумеют договориться о снижении арендной платы, быстром смягчении требований Роспотребнадзора. При реализации этого сценария, доходы населения по итогам ближайших двух кварталов не сократятся, а активность населения восстановится до докризисных уровней уже по итогам июня.

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Согласно умеренно негативному сценарию сфера услуг Москвы может потерять почти 39% компаний. Это произойдет если их открытие растянется до конца июля, а доходы населения в ближайшие два квартала упадут на 7-9%

Если поэтапное открытие компаний будет блиться до конца года, а доходы населению за второй и третий квартал сократятся на 9-11%, то авторы исследования ждут реализации крайне негативного сценария. По этому прогнозу могут закрыться до 56% компаний.

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Авторы исследования признают, что часть компаний, закрытие которых они прогнозируют могут и выстоять за счет договоренностей. «Существует много неизвестных — например, доверительные отношения некоторых арендаторов с собственниками позволили им сократить арендную плату до минимума, в отдельных отраслях компании сумели перестроиться на режим доставки и сохранить часть выручки, а часть велостудий сдали свои тренажеры в аренду клиентам, но на больших массивах данных учитывать подобные частности было невозможно», — поясняет руководитель направления экономических и социальных исследований Московского центра урбанистики Максим Боровиков.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Но, по словам Боровикова, анализ показал, что подобных успешных кейсов было не так много: доставка еды для ресторанов, которые раньше не работали с доставкой, в большинстве случаев обеспечивала меньше 50% от выручки, получаемой до закрытия, онлайн-занятия фитнесом не обеспечивали и 10% допандемической выручки.

Какие отрасли пострадают больше всего

Самыми пострадавшими сферами при реализации базового сценария станут beauty-услуги, общепит и фитнес, подсчитали в Московском центре урбанистики. В первых двух отраслях может закрыться больше трети компаний. Авторы исследования отмечают, что бытовые услуги оказались более защищенными от закрытий поскольку часто занимают подвальные помещения, подземные этажи торговых центров и т.п. В отличие от них, массовый общепит обычно снимает дорогие помещения с наибольшим трафиком, фитнес-центры также сосредоточены в центре Москвы (на ЦАО приходится 25% всех клубов и студий при доле населения округа в 6%).

Beauty-рынок пострадает больше других отраслей, поскольку по своим показателям еще не восстановилась после прошлого кризиса и не вышел на уровень 2013-го года, говорится в исследовании. Каждый год отрасль теряла по 15-20% игроков, но примерно такое же количество вновь открывалось. «Столичный рынок салонов красоты, где, казалось бы, правят сети, почти полностью состоит из франчайзинговых сетей, имеющих куда меньше возможностей сохранения бизнеса в кризисное время, чем сети из собственных точек, принадлежащие одному владельцу», — говорит Боровиков.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В каких районах закроется больше всего компаний

Центральные районы Москвы могут к концу лета лишиться до половины точек. Кроме высоких ставок аренды, причинами этого станут ориентация на транзитный трафик и сотрудников офисов, которые больше не приезжают в центр, а также высокая доля несетевых заведений.

«Центр по-прежнему будет опережать периферийные районы по числу предприятий сферы услуг, но разнообразие серьезно сократится», — полагает Боровиков.

Сейчас первое место по количеству компаний сферы услуг занимает Пресненский район, где находится 1202 компании анализируемых секторов. При реализации базового сценария именно в этом районе закроется больше всего предприятий — почти 60%. Это объясняется высоким рабочим трафиком, только Москву-Сити ежедневно посещали 100 тыс. чел. После закрытия компаний на Пресне освободиться 127 тыс. кв.м коммерческой недвижимости. Несмотря на это Пресненский район останется в тройке лидеров по сохранившимся предприятиям сферы услуг. На первых местах в этой тройке будут при базовом сценарии Таганский и Тверской районы.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Кроме Пресненского района больше всего площадей после закрытия компаний освободится в Тверском и Басманном районах — 109 и 106 тыс. кв. м соответственно. Всего к осени в Москве высвободится 1,3 млн кв. м коммерческой недвижимости, которую сейчас занимают сервисные компании.

Наименьшее сокращение при реализации базового прогноза произойдет в спальных районах: пережить лето там, по прогнозам урбанистов, смогут 70-90% компаний. В Царицыно, Щукино, Выхино-Жулебино, Братеево и Чертаново Северное могут закрыться менее 6,5% компаний.

Как оценивают прогноз представители сферы услуг

Представители отраслей, которые в исследовании названы самыми пострадавшими, в целом оценивают прогноз, как близкий к собственным расчетам. По оценке президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, основателя сети салонов «Персона» Игорь Стоянов в beauty-сегменте может закрыться 30-40% компаний. При этом 20-30% действительно прекратят работу, а 10-15% могут уйти в тень, говорит он. «Это то, что уже произошло. При закрытых дверях неофициально работало до 30% салонов», — поясняет Стоянов. Уходу в тень может также поспособствовать введение ограничений Роспотребнадзора, которые повысили себестоимость услуг, говорит Стоянов. Причинами закрытия по словам Стоянова также станут не приход к соглашению с арендодателями и «молчаливое поощрение надомной работы» со стороны городских властей.

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Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

«Похож на правду и тезис о том что основные предприятия могут закрыться в центральных районах. Например, у меня самые сложные переговоры — это Тверская, Остоженка и Таганка, где собственники просто выкручивают руки. За пределами Садового кольца мы договариваемся относительно легко», — добавляет Стоянов.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров оценивает риски закрытия заведений общепита в Москве выше: по его прогнозам работу прекратят 40% кафе и ресторанов в Москве при сохранении текущих мер поддержки. Кроме того, по его словам, в октябре можно ждать второй волны закрытий, под которую попадет еще около 20% заведений.

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Фото: пресс-служба McDonald’s

«Случится ли это будет зависеть от потребительского поведения людей. Ведь зачем идти в ресторан, в котором нет атмосферы и тебя встречает человек маске? Поесть можно дома. И может случится так, что те, кто открылись позавидуют, тем кто принял решение не открываться», — говорит Бухаров.

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой оценка урбанистов похожа на прогнозы, которые делает ассоциация. «В целом по России после снятия ограничений не откроются 15-20% фитнес-клубов и студий. Это компании, которые уже в стадии банкротства или находятся на пороге закрытия», — говорит Киселева. Общероссийские данные по закрытиям фитнес-центров можно экстраполировать на Москву, говорит она, отмечая что в некоторой мере столичный рынок чуть более защищен. «Крупные сети работают в Москве напрямую, в то время, как в регионах открываются по франчайзингу, а значит эти клубы менее подготовлены к кризису», — поясняет Киселева. По оценке ассоциации, в конце 2020-го и первом квартале 2021 годе доля закрытий может достигнуть 60-70%, из-за того, что на это время придется выплата основных финансовых обязательств по отложенным платежам аренды, зарплатным кредитам и т.п.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Москва, урбанистика, малый и средний бизнес, недвижимость, сфера услуг
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