Урбанисты увидели риск закрытия 30% кафе и салонов красоты в Москве

Московский центр урбанистики Сергея Капкова оценил риски закрытия компаний из сферы услуг в Москве до конца лета. Самый реалистичный сценарий — закрытие 27% предприятий. Вакантными к осени окажутся 1,3 млн кв м недвижимости

При сохранении текущих мер поддержки бизнеса в Москве до конца лета рискуют закрыться почти 9 тыс. компаний сферы услуг, годовая выручка которых превышает 60 млрд руб. Такой прогноз в исследовании Московского центра урбанистики называется базовым и самым вероятным. РБК ознакомился с исследованием.

Урбанисты изучили сервисные отрасли наиболее пострадавшие из-за простоя в марте-мае 2020 года — общепит, фитнес, бытовые услуги и т.п. Всего было проанализировано более 32 тыс. компаний, в которых работают более 279 тыс. человек. Больше 90% анализируемых компаний относятся к малому и среднему бизнесу.

Кто и как считал

Московский центр урбанистики основал в 2019-м году бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков. Компания специализируется на исследовании разных аспектов городской жизни и реализации проектов преобразования территорий. Среди проектов компании: комплексное преобразование моногорода Первоуральск в Свердловской области, комплексное развитие территории геопарка «Торатау» в Башкирии, мониторинг районов Москвы по различным индикаторам.

Авторы исследования проанализировали девять отраслей сферы услуг: ателье и ремонт одежды; бытовое обслуживание (включая дома быта и др.); beauty-услуги (парикмахерские, барбершопы, ногтевые студии, массажные кабинеты и др.); общественное питание (кафе, рестораны, бары, столовые, фаст-фуд и др.); прачечные и химчистки; ремонт (телефонов, компьютеров, бытовой техники, велосипедов); ремонт обуви; фитнес (студии, фитнес-клубы, тренажерные залы и др.); фотоуслуги.

Вероятность выживания и скорейшего восстановления бизнеса каждой компании была оценена, исходя из семи следующих параметров:

устойчивость отрасли;

размер предприятия (микро, малый, средний или крупный бизнес);

принадлежность к сети (франчайзинговая или собственная сеть, ее размер, вероятность помощи франчайзера своим франчайзи);

попадание в список системообразующих компаний;

расположение предприятия для оценки ставок аренды;

расстояние до ближайшего метро;

население в зоне 10-минутной доступности.

Основные источники данных исследования: СПАРК-Интерфакс, Tinkoff CoronaIndex, Сбериндексы, расчеты на основе OpenStreetMap, портал открытых данных Правительства Москвы, «РБК Исследования рынков», данные по мобильности населения от мобильных операторов, ассоциация операторов фитнес-индустрии, СМИ (Financial Times, The Economist, The New York Times)