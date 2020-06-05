Урбанисты увидели риск закрытия 30% кафе и салонов красоты в Москве

Четыре сценария закрытий

Урбанисты составили четыре сценария развития кризиса на рынке услуг Москвы. Самым вероятным авторы исследования считают базовый прогноз, по которому столичная сфера-услуг может потерять более 27% компаний. Базовый сценарий, согласно исследованию, реализуется при сохранении текущих мер поддержки. По этому сценарию доходы населения по итогам второго и третьего квартала сократятся на 5-7%, а покупательская активность по итогам лета составит 70% от докризисного уровня.

При реализации позитивного сценария закроется не более 8,1% компаний сферы услуг Москвы. Это возможно при существенном расширении мер господдержки, росте доли компаний, которые сумеют договориться о снижении арендной платы, быстром смягчении требований Роспотребнадзора. При реализации этого сценария, доходы населения по итогам ближайших двух кварталов не сократятся, а активность населения восстановится до докризисных уровней уже по итогам июня.

Согласно умеренно негативному сценарию сфера услуг Москвы может потерять почти 39% компаний. Это произойдет если их открытие растянется до конца июля, а доходы населения в ближайшие два квартала упадут на 7-9%

Если поэтапное открытие компаний будет блиться до конца года, а доходы населению за второй и третий квартал сократятся на 9-11%, то авторы исследования ждут реализации крайне негативного сценария. По этому прогнозу могут закрыться до 56% компаний.

Авторы исследования признают, что часть компаний, закрытие которых они прогнозируют могут и выстоять за счет договоренностей. «Существует много неизвестных — например, доверительные отношения некоторых арендаторов с собственниками позволили им сократить арендную плату до минимума, в отдельных отраслях компании сумели перестроиться на режим доставки и сохранить часть выручки, а часть велостудий сдали свои тренажеры в аренду клиентам, но на больших массивах данных учитывать подобные частности было невозможно», — поясняет руководитель направления экономических и социальных исследований Московского центра урбанистики Максим Боровиков.

Но, по словам Боровикова, анализ показал, что подобных успешных кейсов было не так много: доставка еды для ресторанов, которые раньше не работали с доставкой, в большинстве случаев обеспечивала меньше 50% от выручки, получаемой до закрытия, онлайн-занятия фитнесом не обеспечивали и 10% допандемической выручки.

Какие отрасли пострадают больше всего

Самыми пострадавшими сферами при реализации базового сценария станут beauty-услуги, общепит и фитнес, подсчитали в Московском центре урбанистики. В первых двух отраслях может закрыться больше трети компаний. Авторы исследования отмечают, что бытовые услуги оказались более защищенными от закрытий поскольку часто занимают подвальные помещения, подземные этажи торговых центров и т.п. В отличие от них, массовый общепит обычно снимает дорогие помещения с наибольшим трафиком, фитнес-центры также сосредоточены в центре Москвы (на ЦАО приходится 25% всех клубов и студий при доле населения округа в 6%).

Beauty-рынок пострадает больше других отраслей, поскольку по своим показателям еще не восстановилась после прошлого кризиса и не вышел на уровень 2013-го года, говорится в исследовании. Каждый год отрасль теряла по 15-20% игроков, но примерно такое же количество вновь открывалось. «Столичный рынок салонов красоты, где, казалось бы, правят сети, почти полностью состоит из франчайзинговых сетей, имеющих куда меньше возможностей сохранения бизнеса в кризисное время, чем сети из собственных точек, принадлежащие одному владельцу», — говорит Боровиков.

В каких районах закроется больше всего компаний

Центральные районы Москвы могут к концу лета лишиться до половины точек. Кроме высоких ставок аренды, причинами этого станут ориентация на транзитный трафик и сотрудников офисов, которые больше не приезжают в центр, а также высокая доля несетевых заведений.

«Центр по-прежнему будет опережать периферийные районы по числу предприятий сферы услуг, но разнообразие серьезно сократится», — полагает Боровиков.

Сейчас первое место по количеству компаний сферы услуг занимает Пресненский район, где находится 1202 компании анализируемых секторов. При реализации базового сценария именно в этом районе закроется больше всего предприятий — почти 60%. Это объясняется высоким рабочим трафиком, только Москву-Сити ежедневно посещали 100 тыс. чел. После закрытия компаний на Пресне освободиться 127 тыс. кв.м коммерческой недвижимости. Несмотря на это Пресненский район останется в тройке лидеров по сохранившимся предприятиям сферы услуг. На первых местах в этой тройке будут при базовом сценарии Таганский и Тверской районы.

Кроме Пресненского района больше всего площадей после закрытия компаний освободится в Тверском и Басманном районах — 109 и 106 тыс. кв. м соответственно. Всего к осени в Москве высвободится 1,3 млн кв. м коммерческой недвижимости, которую сейчас занимают сервисные компании.

Наименьшее сокращение при реализации базового прогноза произойдет в спальных районах: пережить лето там, по прогнозам урбанистов, смогут 70-90% компаний. В Царицыно, Щукино, Выхино-Жулебино, Братеево и Чертаново Северное могут закрыться менее 6,5% компаний.

Как оценивают прогноз представители сферы услуг

Представители отраслей, которые в исследовании названы самыми пострадавшими, в целом оценивают прогноз, как близкий к собственным расчетам. По оценке президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, основателя сети салонов «Персона» Игорь Стоянов в beauty-сегменте может закрыться 30-40% компаний. При этом 20-30% действительно прекратят работу, а 10-15% могут уйти в тень, говорит он. «Это то, что уже произошло. При закрытых дверях неофициально работало до 30% салонов», — поясняет Стоянов. Уходу в тень может также поспособствовать введение ограничений Роспотребнадзора, которые повысили себестоимость услуг, говорит Стоянов. Причинами закрытия по словам Стоянова также станут не приход к соглашению с арендодателями и «молчаливое поощрение надомной работы» со стороны городских властей.

«Похож на правду и тезис о том что основные предприятия могут закрыться в центральных районах. Например, у меня самые сложные переговоры — это Тверская, Остоженка и Таганка, где собственники просто выкручивают руки. За пределами Садового кольца мы договариваемся относительно легко», — добавляет Стоянов.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров оценивает риски закрытия заведений общепита в Москве выше: по его прогнозам работу прекратят 40% кафе и ресторанов в Москве при сохранении текущих мер поддержки. Кроме того, по его словам, в октябре можно ждать второй волны закрытий, под которую попадет еще около 20% заведений.

«Случится ли это будет зависеть от потребительского поведения людей. Ведь зачем идти в ресторан, в котором нет атмосферы и тебя встречает человек маске? Поесть можно дома. И может случится так, что те, кто открылись позавидуют, тем кто принял решение не открываться», — говорит Бухаров.

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой оценка урбанистов похожа на прогнозы, которые делает ассоциация. «В целом по России после снятия ограничений не откроются 15-20% фитнес-клубов и студий. Это компании, которые уже в стадии банкротства или находятся на пороге закрытия», — говорит Киселева. Общероссийские данные по закрытиям фитнес-центров можно экстраполировать на Москву, говорит она, отмечая что в некоторой мере столичный рынок чуть более защищен. «Крупные сети работают в Москве напрямую, в то время, как в регионах открываются по франчайзингу, а значит эти клубы менее подготовлены к кризису», — поясняет Киселева. По оценке ассоциации, в конце 2020-го и первом квартале 2021 годе доля закрытий может достигнуть 60-70%, из-за того, что на это время придется выплата основных финансовых обязательств по отложенным платежам аренды, зарплатным кредитам и т.п.