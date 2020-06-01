На рынке мобильного ретейла спрогнозировали закрытие трети салонов связи

Эксперты считают, что рынок был перегрет еще до начала самоизоляции. Снижение платежеспособности населения при этом привело к снижению спроса на мобильную электронику

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

До 30% салонов связи могут закрыться после снятия карантинных мер. Такого мнения придерживаются 85% представителей мобильного ретейла, опрошенных изданием TelecomDaily (данные исследования есть у РБК).

Собственники и руководители торговых точек, а также их менеджеры указывают, что количество салонов связи превышало потребности рынка и до периода самоизоляции, а потому работа по закрытию магазинов и развитию онлайн-розницы началась уже в прошлом году. Вспышка пандемии ускорила этот процесс. Хотя в основном салоны связи, продающие сим-карты, не были закрыты, однако запрет потенциальным покупателям выходить на улицу без веской причины привел к резкому сокращению спроса.

Более 40% опрошенных считают, что покупательский трафик снизится и после снятия карантинных мер по причине падения платежеспособности населения и высокого уровня неопределенности.

Вследствие этого 36,5% экспертов предполагают, что закрыть придется 10–20% от сегодняшнего количества магазинов, а 31% полагает, что эта цифра достигнет 30%. При этом в более пессимистичный сценарий верят лишь 8%.

Участники исследования разделились во мнениях, каким образом удастся компенсировать снижение продаж мобильной электроники в салонах. Так, 50% считают, что это удастся сделать за счет онлайн-розницы, а 46% уверены, что такая компенсация окажется незначительной.

40,5% экспертов не ждут существенного увеличения инвестиций в онлайн-канал.

58% опрошенных считают, что для восстановления рынка потребуется один-два года. 23% рассчитывают, что он восстановится за год.