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Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Пострадавшие от коронавируса компании малого и среднего бизнеса смогут в одностороннем порядке досрочно расторгать договор по аренде без уплаты штрафа. Соответствующая мера входит в новый законопроект по поддержке бизнеса и граждан, который приняла в третьем и окончательном чтении Госдума.

Предприятия, относящиеся к наиболее пострадавшим от COVID-19 отраслям, получат право до 1 октября 2020 года расторгать арендные договоры без возмещения убытков в виде упущенной выгоды. Обеспечительный платеж при этом останется у арендодателя.

«Расторжение возможно, если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано», — отмечается в сообщении на сайте Госдумы.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налоговых каникулах
Финансы
Фото: duma.gov.ru

Новый законопроект по поддержке предприятий и граждан в условиях эпидемии коронавируса 7 мая внесло в Госдуму правительство. Российский совет торговых центров (РСТЦ) 8 мая попросил нижнюю палату парламента не принимать его, так как новая мера повлечет за собой «необратимое разрушение отрасли без возможности восстановления», и за чертой бедности могут оказаться 6,3 млн человек. Позже источники «Ведомостей» сообщили, что в качестве компромисса Минэкономразвития может внести в законопроект поправку о возможности расторгать арендные договоры по новой процедуре только до 1 октября текущего года.

Список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, к которым должны относиться компании, определяет правительство. В конце марта его впервые озвучил глава правительства Михаил Мишустин, позже перечень несколько раз расширяли.

Теги: коронавирус, Госдума
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