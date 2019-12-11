Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

Сургут и Тюмень заняли второе и четвертое места. Это в первую очередь произошло благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды. Тюмень, как и Краснодар, относится к быстрорастущим городам: за последние годы ее население выросло с 400 тыс. до 800 тыс. человек.

В первой пятерке только один город-миллионник — Санкт-Петербург. Соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья в этом городе неблагоприятно, но жизнь в нем характеризуют низкие расходы на коммунальные услуги по сравнению с зарплатой, неплохая экологическая ситуация и хорошая обеспеченность жильем. В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м.

Кто в аутсайдерах

Города, занявшие последние места в рейтинге, отстают от лидеров как по качеству городской среды, так и по стоимости жизни. Исключением стал только Севастополь — он набрал больше 60% возможных баллов по показателям качества среды, но из-за дорогой аренды жилья, высокой стоимости коммунальных услуг и низкой обеспеченности качественными объектами торговли оказался внизу рейтинга.

На последнем месте — Уссурийск. Эту позицию авторы рейтинга объясняют невысоким доходом горожан в сочетании с не очень дешевым жильем, кроме того, в городе мало торговых центров, низкий оборот розничной торговли, мало проектов нового благоустройства и низкая освещенность.

Кто и как считал В интегральный рейтинг российских городов вошли 100 городов с населением выше 173 тыс. человек. В нем не учитывались такие подмосковные города, как Балашиха, Подольск, Химки, Королев и т.п.: они подходят по численности населения, но по территориальной и экономической структуре являются частью Москвы, считают авторы рейтинга. В рейтинг не попал Норильск — из-за специфичности климатических, социальных и экономических условий его нельзя было объективно оценить по отношению к другим городам. Подавляющее большинство жителей Норильска едут в город на заработки, чтобы накопить денег на жилье в другом регионе, говорят в «Урбанике», у Норильска нет транспортной связности и отсутствует рынок первичного жилья. В результате сочетание дешевого жилья и высоких доходов привело бы его в десятку рейтинга, но авторы исследования посчитали это некорректным. Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп. В каждой группе город мог набрать 50 баллов. Первая группа оценивала качество среды: обеспеченность жильем (на человека), наличие современных форматов торговли (площадь современных торговых центров), уровень загруженности городских дорог, уровень преступности, уровень городского благоустройства, освещенность, благоприятность климатических условий, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала и.т.п.), индекс загрязнения атмосферы.

Вторая группа учитывала стоимость услуг: возможность приобретения собственного жилья, возможность аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и на оплату ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе.

Основным источником данных стал Росстат. Кроме того, использовалась информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности. Институт территориального планирования «Урбаника» занимается консалтингом и проектированием в сфере градостроительства. Реализовал более 250 проектов, в том числе принимал участие в развитии Большой Москвы, в составлении концепций пространственного развития Севастополя и Иркутска.

Как используют рейтинги

Рейтинг российских городов позволяет оценить результативность городской политики по повышению привлекательности города для жизни своих горожан, считают в «Урбанике».

В ноябре Минстрой представил индекс качества городской среды на основе исследования 1114 городов. В принятии решений власти регионов, очевидно, будут опираться именно на рейтинг министерства, поскольку его показатели привязаны к показателям нацпроекта «Жилье и городская среда», полагает заместитель директора института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий.

Индекс Минстроя учитывает только показатели, которые касаются городской среды, без учета стоимости жизни. Поэтому его результаты сильно отличаются от рейтинга «Урбаники». Все существующие рейтинги городов достаточно субъективны, уверен Плисецкий. Субъективность, по его словам, определяется тем, какой набор показателей берется для расчета и как они агрегируются.

«Москва, очевидно, будет занимать первое место в инфраструктурных рейтингах. Если бы считался показатель ввода новых станций метро, Москва была бы в космосе, а Петербург очень сильно отставал. А если бы в рейтинг включили показатель биологического разнообразия в городе, на который сейчас опираются многие европейские города, или данные о загрязненности почв, Москва бы сильно отставала», — рассуждает урбанист, советник ректора ИТМО Михаил Климовский.

По его словам, города могут использовать рейтинги как источники данных о точках роста для себя. Но для этого нужно делать фокус на те показатели, которые важно развивать в городе, и анализировать не только количественные, но и качественные показатели. Например, считает Климовский, показателю средней зарплаты по Росстату, на основе которого высчитывается доступность жизни в городе, нельзя полностью доверять.