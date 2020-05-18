Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Правительство России утвердило постановление о налоговой отсрочке для арендодателей. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним», — говорится в сообщении.

Мера предусмотрена для тех, кто также предоставил отсрочку по арендной плате для съемщиков. Для получения отсрочки арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным имуществом». При этом мера не затрагивает НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Материал дополняется