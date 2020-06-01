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McDonald’s представил первый ресторан с повышенным уровнем безопасности

Посетителям будут бесконтактно передавать заказы, а в залах установлены перегородки. Первым по новым правилам заработает ресторан на Арбате в Москве, после этого нововведение будет внедрено в остальных точках McDonald’s
McDonald's MCD $186,97 -0,08% Купить
Фото: пресс-служба McDonald’s
Фото: пресс-служба McDonald’s

Компания McDonald's представила концепцию ресторана с усиленными мерами карантинной безопасности для посетителей и сотрудников. Такие точки будут готовы работать в России после частичного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Решения, разработанные McDonald's, будут внедрены в работу ресторана на Арбате в Москве и позже будут использованы в остальных.

Компания разметила территорию перед рестораном, чтобы посетители в очереди находились на безопасном расстоянии друг от друга. На входе будет стоять сотрудник, регулирующий загрузку зала: вход будет частично ограничен, чтобы посетители могли соблюдать дистанцию внутри помещения.

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При входе размещена специальная станция, внутри которой клиенты смогут дезинфицировать руки. После этого они получат бирку с номером стола, за которым будут ожидать заказ. Сотрудники будут передавать заказы бесконтактно, размещая их на соседнем незанятом столе. В зале между столиками установлены защитные экраны, обеспечивающие безопасность сотрудников и посетителей.

Посетители и курьеры, забирающие заказы, будут пользоваться разными входами и выходами.

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В сообщении McDonald's также отмечается, что после открытия заведений поверхности терминалов самообслуживания будут дезинфицироваться каждые 15 минут, а каждый час — столы, стулья, ручки дверей и все поверхности, с которыми соприкасаются клиенты и работники.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в апреле. Ведомство предлагало открывать рестораны в четыре этапа. На первом этапе предполагалась работа только навынос или в режиме доставки. Во время второго смогут открыться кафе площадью не более 50 кв. м, и то с ограничениями. На третьем откроются предприятия большей площади и с большим количеством посадочных мест, на последнем заработают все.

Но 1 июня Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации. В них отсутствуют деление на этапы и разбивка предприятий по площади и предлагается увеличить обязательную дистанцию между столами с одного метра до полутора.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
При участии: Анна Левинская
Теги: коронавирус, McDonald’s
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