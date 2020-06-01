McDonald’s представил первый ресторан с повышенным уровнем безопасности

Посетителям будут бесконтактно передавать заказы, а в залах установлены перегородки. Первым по новым правилам заработает ресторан на Арбате в Москве, после этого нововведение будет внедрено в остальных точках McDonald’s

Фото: пресс-служба McDonald’s

Компания McDonald's представила концепцию ресторана с усиленными мерами карантинной безопасности для посетителей и сотрудников. Такие точки будут готовы работать в России после частичного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Решения, разработанные McDonald's, будут внедрены в работу ресторана на Арбате в Москве и позже будут использованы в остальных.

Компания разметила территорию перед рестораном, чтобы посетители в очереди находились на безопасном расстоянии друг от друга. На входе будет стоять сотрудник, регулирующий загрузку зала: вход будет частично ограничен, чтобы посетители могли соблюдать дистанцию внутри помещения.

При входе размещена специальная станция, внутри которой клиенты смогут дезинфицировать руки. После этого они получат бирку с номером стола, за которым будут ожидать заказ. Сотрудники будут передавать заказы бесконтактно, размещая их на соседнем незанятом столе. В зале между столиками установлены защитные экраны, обеспечивающие безопасность сотрудников и посетителей.