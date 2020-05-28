Выручка «МегаФона» снизилась из-за закрытия салонов связи в марте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В первом квартале выручка «МегаФона» в России снизилась на 0,9% по сравнению с тем же периодом в 2019 году и составила 78,122 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Негативное влияние на этот показатель оказали ограничения работы розницы из-за эпидемиологической ситуации, в некоторых регионах по решению местных властей компания вынуждена была полностью закрыть салоны. В результате выручка от продаж оборудования и аксессуаров за квартал снизилась на 16,3%, до 6,2 млрд руб. При этом выручка от услуг мобильной связи выросла на 0,6%, до 65,4 млрд руб., от услуг фиксированной связи — на 1,6%, до 6,5 млрд руб.

Показатель OIBDA «МегаФона» вырос на 2,1% и составил 35,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 114%, до 5 млрд руб. Как отмечается в сообщении компании, на чистую прибыль повлияло снижение затрат, в том числе на продажи и маркетинг, а также повышение операционной эффективности. Общие операционные капзатраты «МегаФона» в первом квартале составили 11,5 млрд руб., что на 44,4% больше аналогичного периода прошлого года. Увеличения затрат на инфраструктуру потребовала в том числе резко возросшая нагрузка на сеть в марте в условиях перехода большого числа абонентов на режим самоизоляции и удаленную работу. «В марте мы столкнулись с увеличением голосового и мобильного трафика на 10–15%, а пользование домашним интернетом за считанные дни возросло на 50%. Рост нагрузки на сеть потребовал значительных инвестиций в увеличение пропускной способности и существенных усилий инженеров эксплуатации и поддержки для обеспечения бесперебойной работы сети», — приводятся в сообщении слова гендиректора «МегаФона» Геворка Вермишяна.

«МегаФон» не делал прогноз по показателям второго квартала и всего 2020 года. В сообщении лишь отмечается, что оператор видит «усиление мартовской негативной динамики и в апреле», поэтому прогнозирует «дальнейшее усложнение ситуации» и сокращение доходности розничного бизнеса. «Сохранение таких условий во втором квартале оказывает еще большее давление на бизнес за счет увеличения нагрузки на операторов, сокращения доходов от роуминга, а также изменения курсов валют, которое уже заметно сказывается на росте стоимости закупки оборудования», — говорится в сообщении.

Абонентская база «МегаФона» в России в первом квартале осталась практически на уровне прошлого года — 75,1 млн.

Ранее свои финансовые показатели опубликовали другие операторы «большой тройки». У МТС выручка в России составила 118,1 млрд руб., что на 8,3% больше, чем в первом квартале 2019 года. Причем выручка от продажи товаров этого оператора выросла на 18,6%, до 16,5 млрд руб., благодаря «стремительно возросшим» продажам программного обеспечения на бизнес-рынке, а также существенному росту продаж телефонов и аксессуаров: на фоне ослабления рубля на российском рынке смартфонов наблюдался двузначный рост, что могло отражать стремление потребителей совершать покупки в ожидании будущего повышения цен на импортные устройства.