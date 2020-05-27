Собянин счел преждевременным открытие парикмахерских и фитнес-клубов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные учреждения культуры, рестораны и фитнес-клубы, приостановившие работу из-за распространения коронавируса, открывать рано. Об этом он написал в своем блоге.

«Еще рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы», — указал Собянин. По его словам, форсировать события нельзя, жители столицы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность.

Собянин также сообщил, что самоизоляция и пропускной режим в Москве продлеваются до 14 июня. Однако с 1 июня все жители столицы, кроме граждан с коронавирусом, подозрением на него или имеющих признаки ОРВИ, смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом, парки снова откроют для свободного посещения. При этом люди обязаны использовать респираторы или маски. На прогулки выходить можно в соответствии с графиком, который будет опубликован на портале мэра.

Кроме того, в Москве откроются автосалоны, магазины непродовольственных товаров, химчистки, мастерские по ремонту обуви, ярмарки выходного дня.