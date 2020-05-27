Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 71,06 (-0,08) Quote, 14:59
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 77,91 (+0,12) Quote, 14:59
Второй этап смягчения ограничений в Москве. Главное Общество, 20:45 Минздрав рекомендовал не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб Общество, 20:36 В Москве с июня откроют стадионы и спортивные объекты Спорт, 20:24 Собянин счел преждевременным открытие парикмахерских и фитнес-клубов Общество, 20:21 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 мая Общество, 20:20 Курс биткоина упадет до $6000. Только если будет выполнено одно условие Крипто, 20:14 Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки Общество, 20:12 Союз биатлонистов России назвал дату досрочных выборов президента Спорт, 20:11 Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу Общество, 20:09 Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня Общество, 20:00 Кредиты, ипотека, ликвидность: что поют финансы РБК и Центр поддержки экономики, 19:55 Глава Псковской области допустил открытие отелей и баз отдыха в июне Общество, 19:54 Кадыров ответил на слухи о болезни фразой «Я абсолютно здоровый человек» Политика, 19:51 Драчев заявил о готовности совмещать посты главы СБР и тренера сборной Спорт, 19:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин счел преждевременным открытие парикмахерских и фитнес-клубов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные учреждения культуры, рестораны и фитнес-клубы, приостановившие работу из-за распространения коронавируса, открывать рано. Об этом он написал в своем блоге.

«Еще рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы», — указал Собянин. По его словам, форсировать события нельзя, жители столицы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность.

Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки
Общество
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Собянин также сообщил, что самоизоляция и пропускной режим в Москве продлеваются до 14 июня. Однако с 1 июня все жители столицы, кроме граждан с коронавирусом, подозрением на него или имеющих признаки ОРВИ, смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом, парки снова откроют для свободного посещения. При этом люди обязаны использовать респираторы или маски. На прогулки выходить можно в соответствии с графиком, который будет опубликован на портале мэра.

Кроме того, в Москве откроются автосалоны, магазины непродовольственных товаров, химчистки, мастерские по ремонту обуви, ярмарки выходного дня.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Сергей Собянин, парикмахерские, фитнес-клубы, музеи
Материалы по теме
Собянин предложил смягчить режим самоизоляции в Москве
Политика
Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса в Москве
Бизнес
Собянин предложил разрешить непродовольственную торговлю в Москве 1 июня
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter