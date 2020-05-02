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Пандемия коронавируса ,  
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Операторы фитнес-индустрии назвали меры безопасности для открытия клубов

Они отметили, что выполнение требований Роспотребнадзора, введенных еще до закрытия фитнес-клубов в Москве, позволяют возобновить их работу. Спортцентры предложили открыть при соблюдении дистанции на занятиях и других мер
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Соблюдение предписаний и распоряжений Роспотребнадзора для борьбы с распространением коронавируса, полученных еще до закрытия фитнес-центров, служит поводом для возобновления их работы. Об этом говорится в письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии главному санитарному врачу Анне Поповой (есть у РБК).

В документе они также перечислили меры безопасности, которые готовы ввести наряду с уже существующими требованиями ради открытия центров. Операторы фитнес-индустрии предложили добавить:

  • соблюдение дистанции 1,5 м между участниками тренировок, а также нанесение разметки в студиях, где проходят групповые занятия;
  • заморозку абонементов для посетителей из группы риска по заражению вирусом — людей старше 65 лет, беременных женщин и тех, кто попросил приостановить его действие по причине состояния здоровья.

В Москве из-за коронавируса закрыли фитнес-клубы и бассейны
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Дворец водных видов спорта в &laquo;Лужниках&raquo;

Они отметили, что эти ограничения не смогут улучшить финансового положения фитнес-центров, однако позволят их сотрудникам выйти на работу, удержать «костяк клиентской базы» и продержаться до конца пандемии.

В качестве еще одной меры они также рассматривают обязательство для посетителей предоставлять справки о состоянии здоровья, но указывают, что такое требование может привести к дополнительной нагрузке на медицинские учреждения и вводить его должны государственные органы.

Операторы фитнес-индустрии при этом предупреждают, что более жесткие ограничения, если спортцентрам разрешат открыться, приведут еще к большим потерям. В качестве таких мер они называют ограничение количества посещений спортцентров, сохранение запрета на использование бассейна, отмену групповых занятий. Операторы фитнес-индустрии объясняют, что в этих случаях клиенты будут разрывать контракты, ссылаясь на невыполнение обязательств.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В середине марта управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что выдало более 4,5 тыс. предписаний об усилении дезинфекционного режима в организациях и о контроле температуры тела сотрудников при входе на предприятие. В конце марта регулятор решил закрыть все фитнес-клубы и бассейны Москвы из-за осложнения эпидемиологической ситуации в столице. Позже такое же решение приняли в Санкт-Петербурге.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: фитнес-клубы, коронавирус
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