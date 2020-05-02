Операторы фитнес-индустрии назвали меры безопасности для открытия клубов
Соблюдение предписаний и распоряжений Роспотребнадзора для борьбы с распространением коронавируса, полученных еще до закрытия фитнес-центров, служит поводом для возобновления их работы. Об этом говорится в письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии главному санитарному врачу Анне Поповой (есть у РБК).
В документе они также перечислили меры безопасности, которые готовы ввести наряду с уже существующими требованиями ради открытия центров. Операторы фитнес-индустрии предложили добавить:
- соблюдение дистанции 1,5 м между участниками тренировок, а также нанесение разметки в студиях, где проходят групповые занятия;
- заморозку абонементов для посетителей из группы риска по заражению вирусом — людей старше 65 лет, беременных женщин и тех, кто попросил приостановить его действие по причине состояния здоровья.
Они отметили, что эти ограничения не смогут улучшить финансового положения фитнес-центров, однако позволят их сотрудникам выйти на работу, удержать «костяк клиентской базы» и продержаться до конца пандемии.