Операторы фитнес-индустрии назвали меры безопасности для открытия клубов

Они отметили, что выполнение требований Роспотребнадзора, введенных еще до закрытия фитнес-клубов в Москве, позволяют возобновить их работу. Спортцентры предложили открыть при соблюдении дистанции на занятиях и других мер

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Соблюдение предписаний и распоряжений Роспотребнадзора для борьбы с распространением коронавируса, полученных еще до закрытия фитнес-центров, служит поводом для возобновления их работы. Об этом говорится в письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии главному санитарному врачу Анне Поповой (есть у РБК).

В документе они также перечислили меры безопасности, которые готовы ввести наряду с уже существующими требованиями ради открытия центров. Операторы фитнес-индустрии предложили добавить:

соблюдение дистанции 1,5 м между участниками тренировок, а также нанесение разметки в студиях, где проходят групповые занятия;

заморозку абонементов для посетителей из группы риска по заражению вирусом — людей старше 65 лет, беременных женщин и тех, кто попросил приостановить его действие по причине состояния здоровья.

Они отметили, что эти ограничения не смогут улучшить финансового положения фитнес-центров, однако позволят их сотрудникам выйти на работу, удержать «костяк клиентской базы» и продержаться до конца пандемии.