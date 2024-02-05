ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу в 2023 году. Инфографика

В 2023 году россияне совершили на 17% больше поездок за рубеж, чем год назад, сообщила ФСБ. Количество выездов с туристической целью выросло на 35% к прошлому году. Заметно выросло число поездок туристов в Китай и Таиланд

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

В январе-декабре 2023 года граждане России совершили 27 млн поездок за рубеж, следует из данных статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК. Количество выездов за границу в этом году оказалось на 17% больше, чем в январе—декабре 2022 года — за тот период погранслужба зафиксировала 23,1 млн поездок.

В числе государств, куда россияне, согласно статистике, чаще всего выезжали в течение 2023 года, оказались как страны ближнего зарубежья, так и популярные для отдыха дальние направления — Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд (учитывались поездки со всеми целями — как с туристическими, так и с деловыми, рабочими, частными, по учебе и т.д.).

Как считает погранслужба



Статистика погранслужбы ФСБ учитывает пересечения иностранными и российскими гражданами государственной границы по целям визита: деловые, рабочие, туристические, частные, учебные, переезд на постоянное место жительства, а также поездки обслуживающего транспортные средства персонала и военнослужащих. По методологии, если один и тот же гражданин за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан).

В странах-лидерах, учитывая все цели визита, у россиян традиционно — Абхазия и Турция. Поток россиян в Турцию в январе—декабре 2023 года вырос по сравнению с прошлым на 16,3% — до 5,62 млн поездок. Заметно — в пять раз в годовом выражении — увеличился поток из России в Таиланд (1,06 млн поездок), а также в Китай — в 5,2 раза (966 тыс. поездок). Также в десятку самых посещаемых стран вошли Египет (число поездок выросло на 35%) и ОАЭ (+42%). В числе самых массовых направлений у россиян оказалась и Финляндия, хотя число поездок в эту страну за год сократилось на 32% — до 594,1 тыс. против 872,9 тыс. год назад. При этом в конце 2023 года Финляндия из-за появления на границе с Россией мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, просивших убежища, закрывала пункты пропуска. Ограничения на границе должны были быть сняты 11 февраля, но в начале месяца глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что пока это невозможно.

Из европейских стран, куда россияне чаще всего выезжали в 2023 году, оказались и соседняя Эстония — 590 тыс. поездок (-13% к прошлому году), Литва — 287,1 тыс. (+5%), Польша — 173,3 тыс. (+29,5%) и Латвия — 71,8 тыс. поездок (-30%).

Всего с января по декабрь 2023 года количество поездок россиян в страны Евросоюза, согласно официальной статистике, сократилось на 26% к прошлому году. За двенадцать месяцев прошедшего года граждане России совершили в ЕС 1,73 млн поездок, против 2,36 млн в 2022 году. Но стоит учитывать, что год назад, в сентябре 2022 года, число выездов россиян в приграничные с Россией страны, в том число европейские, резко возросло после объявления российскими властями частичной мобилизации. Тогда почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Кроме этого, участники рынка неоднократно обращали внимание, что статистика погранслужбы не всегда отражает конечные страны поездок, так как в ней не учтены путешествия со стыковками, количество которых значительно выросло после ограничений международного авиасообщения с Россией.

В сентябре 2022 года соседние страны Прибалтики и Финляндия закрыли въезд для российских туристов с шенгенскими визами на фоне резкого увеличения их потока и объявления в России частичной мобилизации. Кроме этого, с октября 2023 года ограничен въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России — такое транспортное средство расценивается как импорт запрещенных для ввоза санкциями товаров. В частности, въезд автомобилей с российской регистрацией запретили Эстония, Латвия, Финляндия, Литва, Польша и Норвегия.

Как запрет отразился на поездках автомобилями в Европу Границы стран соседних европейских стран россияне, как правило, пересекали на автомобильном транспорте. В 2023 году в Финляндию россияне въезжали автотранспортом на 29% меньше, чем в предыдущем году, в Эстонию количество таких поездок сократилось на 39%, в Литву — на 19%, в Латвию — на 28%. Только в Польшу из России въезжали автотранспортом чаще — на 41% год к году. При этом по итогам 2023 года количество пересечений границ россиянами на автомобилях у всех этих стран, за исключением Литвы, оказалось больше, чем в пандемийном 2021 году.

Куда ездили российские туристы

Всего за двенадцать месяцев 2023 года россияне совершили за рубеж с туристическими целями 9,3 млн раз — это почти на 35% больше, чем год назад (6,8 млн поездок). В числе стран, куда чаще всего выезжали в 2023 году граждане России с туристическими целями, были в том числе популярные направления пляжного отдыха — Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд. В десятке также оказались страны ближнего зарубежья — Армения, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан. Из стран дальнего зарубежья — Куба и Китай.

Впрочем, стоит учитывать то, что значительную часть поездок, например, в Турцию, россияне совершают не с целью отдыха, а для пересадки на транзитные рейсы в третьи страны.

Кратное увеличение числа поездок российских туристов по итогам года показал Таиланд. Число въездов в эту страну увеличилось в 4,6 раза к прошлому году — до 794 тыс. поездок. Рост произошел после снятия ковидных ограничений и восстановления прямого авиасообщения между странами, объясняет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Заметно выросло и число поездок российских туристов в Китай — в 644 раза к прошлому году. В 2022 году россияне совершили всего 467 поездки в Китай с туристической целью, а в 2023 году — 301 тыс. Рост произошел из-за «низкой базы» 2022 года, когда в Китае еще действовали ковидные ограничения. Поездки из России в Китай начали постепенно восстанавливаться после отмены коронавирусных ограничений, а также возобновления действия безвизового обмена для организованных туристов.

Также выросло число поездок в Египет (+34%) и ОАЭ (+42%). Кроме этого, продолжится рост поездок на Шри-Ланку и Кубу, прогнозирует Горин. В 2023 году на выезд россиян за рубеж повлияла волатильность курса валют, продолжает эксперт. Из позитивных факторов — увеличение количества рейсов с прямой авиаперевозкой на 25% — до 40 стран. В 2024 году количество поездок за рубеж с целью туризма может вырасти на 10-15%, прогнозирует Горин.

Несмотря на рост числа поездок с туристическими целями в страны СНГ, доля классических туристов в этих странах небольшая и выделить их из общего потока въезжающих затруднительно, обращала внимание АТОР. Например, в январе—сентябре 2022 года, по оценке АТОР, доля россиян, приехавших отдохнуть в страны постсоветского пространства, составляла лишь около 10–25% потока.