В первом полугодии 2023 года в Турцию съездило почти на 80% больше россиян, чем год назад

Турпоток из России в Турцию вырос в 2023 году почти на 80%

Фото: Burak Kara / Getty Images

Турцию в январе—июне 2023 года посетили 2 614 029 россиян, что всего на 3,5% меньше, чем за тот же период доковидного 2019 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Это на 79% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Однако далеко не все из этих визитов были с целью отдыха: основной прирост произошел за счет коротких транзитных поездок в Стамбул. Доля Антальи в общем числе поездок упала до 50%, а отставание от доковидных объемов составило 38%. В 2019 году доля поездок в Анталью в этот период была на уровне 78%.

Министерства культуры и туризма Турции поставило россиян в 2023 году на первое место по количеству въездов. На втором месте Германия — 2 270 127 человек, на третьем — Великобритания с 1 489 304 поездками.

Структура туризма также поменялась по сравнению с доковидными годами: основной туристический поток пришелся на Стамбул, а не морские курорты.

В Стамбул за первые шесть месяцев 2023 года приехали 1 007 837 туристов из России, что почти в три раза больше, чем в доковидном 2019 году (плюс 195%), и почти в два раза больше (плюс 91%), чем в 2022 году.

При этом две трети поездок в Стамбул — это короткие остановки для пересадки на рейсы в третьи страны.